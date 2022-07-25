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Бизнес ,  

«Яндекс» полностью возобновил наем сотрудников

Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик, сообщили в «Яндексе». В конце февраля компания приостановила наем, а в марте частично возобновила его, открыв поиск ведущих разработчиков
«Яндекс» YNDX ₽1 912,2 +6,23% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс» снял все ограничения на наем новых сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе компании. «Сейчас в компании около 2 тыс. вакансий, и в ближайшее время появятся новые», — сказали в ней.

Больше всего вакансий открыто в командах, которые занимаются поисковым порталом и развивают рекламные технологии. На втором месте — бизнес-группа, куда входят сервисы такси, доставки и «Яндекс.Маркет».

Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик. Кроме того, открыты вакансии на позиции менеджера проектов, аналитика, дизайнера и маркетолога, добавили в компании. Помимо Москвы, поиск сотрудников ведется в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, также наем открыт в офисах «Яндекса» за границей.

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Фото:Christian Charisius / Reuters

В конце февраля «Яндекс» приостановил наем и перевел сотрудников на удаленный режим, как во время пиков пандемии. Бывший тогда управляющим директором компании Тигран Худавердян в письме сотрудникам связал решение с тем, что «многим сейчас эмоционально тяжело и, в частности, хотелось бы быть больше с семьей».

В марте компания частично возобновила наем сотрудников, начав поиск кандидатов на позиции старших бэкенд-, фронтенд- и мобильных разработчиков, сообщал VC.ru.

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