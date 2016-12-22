«ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе

Реклама на смартфонах и планшетах обеспечивает уже более половины всех рекламных доходов «ВКонтакте» и «Одноклассников». У Facebook, самой популярной сети мира, доля мобильной рекламы в выручке превысила 50% еще в 2014 году

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мобильная реклама на данный момент составляет 64% от общей рекламной выручки социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила в четверг, 26 июля, Mail.Ru Group. Наиболее динамично развивающимся форматом в мобильной рекламе остаются промопосты в социальных сетях, в том числе видеопосты, уточняет группа.

Абсолютные цифры по мобильной рекламе владелец соцсетей не раскрыл. В отчетности Mail.Ru Group лишь указано, что общая выручка «ВКонтакте» во втором квартале 2018 года достигла почти 4,4 млрд руб., «Одноклассников» и менее популярного «Моего мира» — 3,9 млрд руб. Помимо рекламы соцсети зарабатывают еще и на дополнительных сервисах для пользователей: виртуальных подарках, подписке на музыку, отчислениях разработчиков мобильных приложений и пр. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась назвать только рекламную выручку соцсетей.

На рекламу приходится не менее 70% их общей выручки, утверждает источник в группе. Таким образом, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» в апреле—июне 2018 года могли заработать на рекламе более 5,6 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. могли обеспечить мобильные устройства. Заявленная рекламная выручка всей Mail.Ru Group с учетом почтового сервиса, мессенджера ICQ и других проектов — почти 7,3%. Удается ли группе монетизировать аудиторию других сервисов на мобильных устройствах, Кличникова не уточнила.

Ежедневная всероссийская аудитория «ВКонтакте» только на мобильных устройствах в мае этого года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 15,5 млн человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах. На десктопах эта аудитория в тех же городах уже значительно меньше — только 10,7 млн человек. У «Одноклассников» эти цифры сопоставимы: 4,1 млн на мобильных устройствах и 4,8 млн человек на десктопах. У других проектов Mail.Ru доля мобильных пользователей уже не так велика — всего 6 млн человек, тогда как на стационарных компьютерах и ноутбуках это 10 млн человек.

Интернетом только на мобильных устройствах пользуются уже 18% населения России, или 21,6 млн человек, только на десктопах — 13%, или 16 млн человек, заявлял в июне гендиректор Mediascope Руслан Тагиев на одной из конференций. При этом мобильная аудитория в 2017 году выросла на 20%, тогда как на десктопах снизилась на те же 20%.

Эффективно монетизировать свою мобильную аудиторию Mail.Ru Group научилась лишь за последний год. Еще в 2016 году мобильная реклама обеспечивала лишь треть рекламных доходов социальных сетей, по итогам 2017 года это уже была половина, признавалась Mail.Ru Group в марте этого года.

Самая популярная социальная сеть мира Facebook смогла сделать мобильную рекламу основным источником своей выручки еще в 2014 году. Уже по итогам второго квартала того года доля рекламы на мобильных устройствах достигла 62% всех рекламных доходов. По итогам второго квартала 2018 года мобильные устройства обеспечивали Facebook уже около 91% всей рекламной выручки.