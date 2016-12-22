ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,53 EUR Нал. 74,25 73,36 USD Бирж. 62,99 +0,17 EUR Бирж. 73,76 +0,09 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8300,40 +115,20 IMOEX 2292,87 +0,44% RTSI 1146,78 +0,44% Brent 74,48 +0,74% DJIA 25414,10 +0,68% Nasdaq 7932,24 +1,17%
«ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе
Лента новостей
«Ростех» показал парашютную систему для нового космического корабля 12:59, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:58, РБК и Сбербанк Пашинян рассказал об отсутствии стремления Армении в НАТО 12:56, Политика В Перми рядом с пороховым заводом загорелся «Нефтехимик» 12:54, Общество В Москве прошли обыски по делу о «черном рынке» лекарств от рака 12:51, Общество Догони меня, если сможешь: почему альткоины не дорожают 12:49, Крипто Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 12:47, РБК и IWC «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе 12:47, Технологии и медиа Два пилота погибли при крушении Су-22 во Вьетнаме 12:33, Общество Госдума приняла закон о ликвидации военных кафедр в вузах 12:32, Общество АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года 12:29, Бизнес Жириновский предложил Путину учредить почетное звание для чиновников 12:19, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 12:17, РБК и Volkswagen Teramont Больше всего за время ЧМ в России по картам Visa потратили туристы из США 12:14, Финансы Помощник Путина предложил ограничить конкуренцию при полетах в Норильск 12:13, Бизнес Акции Facebook упали на 24% 12:13, Quote Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ до конца года 12:12, Общество Закон о запрете валютных тарифов в российских портах прошел Госдуму 12:01, Бизнес Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 11:59, Партнерский материал Премьер-министр Грузии отправил в отставку пятерых губернаторов 11:59, Политика В Москве 28 июля перекроют несколько улиц 11:52, Общество Прогнозы дня: рынок акций нацелен на рост 11:45, Quote Биржа Huobi добавила Stellar. За месяц токен подорожал на 78% 11:41, Крипто Суд приговорил полковника СК Ламонова к пяти годам колонии 11:41, Общество Бывшего замглавы МЧС обвинили в крупном мошенничестве 11:40, Общество В августе пройдет благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского 11:38, Партнерский материал
«ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе
Технологии и медиа, 12:47
0
«ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе
Реклама на смартфонах и планшетах обеспечивает уже более половины всех рекламных доходов «ВКонтакте» и «Одноклассников». У Facebook, самой популярной сети мира, доля мобильной рекламы в выручке превысила 50% еще в 2014 году
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мобильная реклама на данный момент составляет 64% от общей рекламной выручки социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила в четверг, 26 июля, Mail.Ru Group. Наиболее динамично развивающимся форматом в мобильной рекламе остаются промопосты в социальных сетях, в том числе видеопосты, уточняет группа.

Абсолютные цифры по мобильной рекламе владелец соцсетей не раскрыл. В отчетности Mail.Ru Group лишь указано, что общая выручка «ВКонтакте» во втором квартале 2018 года достигла почти 4,4 млрд руб., «Одноклассников» и менее популярного «Моего мира» — 3,9 млрд руб. Помимо рекламы соцсети зарабатывают еще и на дополнительных сервисах для пользователей: виртуальных подарках, подписке на музыку, отчислениях разработчиков мобильных приложений и пр. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась назвать только рекламную выручку соцсетей.

На рекламу приходится не менее 70% их общей выручки, утверждает источник в группе. Таким образом, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» в апреле—июне 2018 года могли заработать на рекламе более 5,6 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. могли обеспечить мобильные устройства. Заявленная рекламная выручка всей Mail.Ru Group с учетом почтового сервиса, мессенджера ICQ и других проектов — почти 7,3%. Удается ли группе монетизировать аудиторию других сервисов на мобильных устройствах, Кличникова не уточнила.

Ежедневная всероссийская аудитория «ВКонтакте» только на мобильных устройствах в мае этого года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 15,5 млн человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах. На десктопах эта аудитория в тех же городах уже значительно меньше — только 10,7 млн человек. У «Одноклассников» эти цифры сопоставимы: 4,1 млн на мобильных устройствах и 4,8 млн человек на десктопах. У других проектов Mail.Ru доля мобильных пользователей уже не так велика — всего 6 млн человек, тогда как на стационарных компьютерах и ноутбуках это 10 млн человек.

Интернетом только на мобильных устройствах пользуются уже 18% населения России, или 21,6 млн человек, только на десктопах — 13%, или 16 млн человек, заявлял в июне гендиректор Mediascope Руслан Тагиев на одной из конференций. При этом мобильная аудитория в 2017 году выросла на 20%, тогда как на десктопах снизилась на те же 20%.

Эффективно монетизировать свою мобильную аудиторию Mail.Ru Group научилась лишь за последний год. Еще в 2016 году мобильная реклама обеспечивала лишь треть рекламных доходов социальных сетей, по итогам 2017 года это уже была половина, признавалась Mail.Ru Group в марте этого года.

Самая популярная социальная сеть мира Facebook смогла сделать мобильную рекламу основным источником своей выручки еще в 2014 году. Уже по итогам второго квартала того года доля рекламы на мобильных устройствах достигла 62% всех рекламных доходов. По итогам второго квартала 2018 года мобильные устройства обеспечивали Facebook уже около 91% всей рекламной выручки.

Автор: Сергей Соболев.
Главное
ОАК выставит на торги земли корпорации «МиГ» в Москве Бизнес
Материалы по теме
ФСБ обвинила жительницу Хакасии в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте» Политика
«ВКонтакте» с деньгами: зачем соцсеть запустит платежную систему Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter