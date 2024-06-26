К HeadHunter подали иск из-за негативных отзывов о работодателе

Новосибирская «Микросан» пытается через суд удалить отзывы о себе как работодателе, размещенные пользователями на HeadHunter. Подобных дел в России немного из-за сложностей доказательств ущерба репутации и модерации комментариев

Фото: Андрей Любимов / РБК

В конце марта новосибирский поставщик электронных компонентов «Микросан» подал иск на принадлежащий HeadHunter сервис отзывов о работодателе Dream Job «о защите исключительных прав на товарный знак», а в начале мая — иск к самой HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Как пояснил РБК источник, знакомый с процессом, суть претензий заключается «в порочащих комментариях», размещенных на HeadHunter и Dream Job. Сейчас о компании есть единственный отзыв, и рейтинг на Dream Job составляет 4,7 из 5, убедился РБК.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что на сайте HeadHunter у «Микросана» был рейтинг, который компания самостоятельно скрыла. Однако осталось стандартное пояснение: «Работодатель скрыл свои оценки, вы их можете увидеть на Dream Job». От HeadHunter «Микросан» требует удалить и его.

Ранее, в ноябре прошлого года, «Микросан» подал иск к территориальному управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу с требованием ограничить доступ к информации на сайте отзывов о работодателях antijob.net. Суд удовлетворил это требование, но в середине июня территориальное управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу подало на него апелляцию. Сейчас на указанном сайте сохраняются негативные отзывы о компании.

РБК направил запрос в «Микросан», HeadHunter и Роскомнадзор.

Как удаляют негатив из интернета

Для HeadHunter это первый подобный спор, но различные компании периодически судятся с другими интернет-игроками из-за негативных отзывов и комментариев. Исход таких дел может зависеть от содержания отзыва или комментария.

Например, в декабре 2022 года производитель и поставщик асфальтобетонных смесей и бетонов «Беатон» подал иск к «ВКонтакте» и «Яндексу» о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию жалоб пользователей, что компания вредит окружающей среде. В случае с «ВКонтакте» суд сначала отказал в иске, но в апреле этого года удовлетворил апелляцию истца и отменил это решение, обязав соцсеть удалить комментарии. Сейчас комментарии к ряду публикаций закрыты. В споре с «Яндексом» суд встал на сторону «Беатона» и обязал удалить комментарии, но на стадии апелляции это решение было отменено. Суд пришел к выводу, что «Яндекс» не является автором и распространителем сведений, авторы комментариев не передают их «Яндексу» для распространения, а размещают самостоятельно. Спор дошел до Верховного суда, который вернул «Беатону» кассационную жалобу. Когда аналогичные претензии возникли у «Сибпрома» к 2ГИС, Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, в котором сведения признали порочащими и обязали сервис удалить их.

В споре с «Яндексом» суд указал, что комментарии носили характер оценочных суждений, поэтому компания оказалась объективно права, а «ВКонтакте» и 2ГИС проиграли, потому что комментарии были в форме утверждения о фактах, поэтому и решения разные, объяснил руководитель направления «разрешения IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, с подобными исками компании обращаются нечасто. Он предположил, что это может быть связано с «низкой эффективностью этого инструмента» — в случае удаления комментариев они могут быть написаны вновь. Но сама по себе практика по таким спорам для компаний положительная, сформировался подход, по которому комментарии пользователей на платформе признаются недостоверными и порочащими деловую репутацию, а саму площадку считают не исполнившей обязанности по контролю, указал юрист. В споре с HeadHunter, по словам Шицле, истцу нужно будет доказать, что комментарий связан с ним и порочит его деловую репутацию, что есть утверждение о недостоверном факте.

По словам партнера Semenov&Pevzner Юлии Ярных, широкой практики исков к интернет-платформам из-за комментариев от компаний в России нет, в том числе из-за позиции Конституционного и Верховного судов, по которым платформы не являются зарегистрированными СМИ и рассматриваются как информационные посредники. Но по словам старшего партнера адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марины Дубровской, в последнее время количество споров о распространении сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, сильно возросло. Сами компании часто рассчитывают на досудебное урегулирование, но адвокатская практика показывает, что такой метод не всегда эффективен, отметила она.

Отзывы влияют на рекомендательные алгоритмы, помогают пользователям сформировать мнение о том или ином сервисе, и многие компании сами просят клиентов оставлять их, чтобы поднимать активность, напомнил основатель Liveinternet Герман Клименко. По его мнению, большинство компаний не обращают внимание на негативные комментарии. «Нередко за ними могут скрываться происки конкурентов или так называемых потребительских террористов, а компании, которые чересчур опасаются порочащих комментариев, могут столкнуться с еще более негативными последствиями», — отметил он. В частности, если работодатель скрывает отзывы о себе, это настораживает — соискатель может решить, что с компанией что-то не так, считает Клименко.