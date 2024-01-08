Какая соцсеть в России стала догонять «ВКонтакте» по аудитории

Аудитория Telegram в России за два года выросла более чем на 30 млн человек (82,3 млн в октябре 2023 года против 50,8 млн в октябре 2021-го). По размеру аудитории он почти догнал «ВКонтакте», куда в октябре 2023 года заходили хотя бы раз 89,2 млн пользователей, следует из данных Mediascope.

При этом аудитория Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) после блокировки сократилась более чем вдвое. Если раньше соцсеть занимала второе место по популярности (62,3 млн пользователей), то теперь — пятое (25,1 млн).