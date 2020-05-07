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Пандемия коронавируса ,  
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Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

Сокращение числа мигрантов и закрытие салонов сотовой связи в конце марта привело к снижению абонентской базы «ВымпелКома» в первом квартале. Компания ожидает, что основной негативный эффект от пандемии придется на второй квартал
VEON VEON $1,52 +1,33% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Холдинг VEON, владеющий российским «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») оценил негативный эффект от пандемии. Компания зафиксировала сбои в своих каналах дистрибуции, миграцию своей абонентской базы из городских районов, снижение трафика данных в мобильных сетях и увеличение в сетях фиксированной связи, говорится в сообщении VEON. Это привело:

  • к снижению выручки от роуминга, продаж устройств и объема платежей по препейдным тарифам;
  • к сбою в доходах работников, получающих ежедневную заработную плату, особенно в странах с наличной экономикой;
  • к сокращению денежных переводах от мигрантов домой.

Основной эффект от пандемии VEON ожидает увидеть по итогам второго квартала. Как отмечается в сообщении, в апреле выручка компании в местных валютах снизилась по сравнению с тем же периодом в прошлом году на единицы процентов, а показатель EBITDA — примерно на 15%. «Учитывая растущую неопределенность в отношении как продолжительности, так и возможных экономических последствий ограничений из-за пандемии, мы считаем, что более нецелесообразно давать прогноз по финансовым результатам на 2020 год», — сообщил VEON. В феврале VEON прогнозировал, что по итогам 2020 года его выручка и EBITDA в местных валютах вырастут на единицы процентов. Компания пытается смягчить влияние коронавируса на бизнес: увеличить сроки платежей по контрактам с ключевыми поставщиками, оптимизирует капитальные затраты и т.д.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

В первом квартале выручка VEON снизилась на 1,3% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до 2,097 млрд, показатель EBITDA упал на 29,1%, до $920 млн. Негативное влияние на них оказало изменение режима налогообложения в Пакистане, а также снижение курсов валют стран присутствия VEON по отношению к доллару — входящие в VEON компании помимо России оказывают услуги в Пакистане, на Украине, в Казахстане, Бангладеш, Узбекистане, Алжире, Грузии, Армении и Киргизии). Абонентская база холдинга практически не изменилась и составила 211 млн клиентов.

Выручка «ВымпелКома» в России при этом снизилась на 2,6%, до 67,457 млрд руб., показатель EBITDA — на 8,9%, до 28,18 млрд руб. Абонентская база оператора снизилась на 1,4%, до 53,5 млн клиентов из-за повышения конкуренции, снижения эффективности сети продаж и сокращения потока мигрантов в первом квартале.

По состоянию на 29 апреля компания остановила работу 34% собственных и 25% франчайзинговых салонов своей розницы, что привело к значительному снижению продаж устройств и сим-карт, отмечается в сообщении. Компания прогнозирует, что в следующие месяцы эти ограничения будут иметь более значительное влияние на ее бизнес. В то же время в сообщении отмечается, что «карантинные меры могут ускорить естественную тенденцию увеличения онлайн-продаж и потенциально положительно повлияет на рынок в целом, так как это может привести к более сбалансированному подходу к продажам с меньшим количеством точек продаж в будущем».

Другие крупные российские операторы связи пока не опубликовали свои результаты за первый квартал.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Автор: Анна Балашова
Теги: «Билайн», коронавирус, «ВымпелКом», VEON
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