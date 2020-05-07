Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

Сокращение числа мигрантов и закрытие салонов сотовой связи в конце марта привело к снижению абонентской базы «ВымпелКома» в первом квартале. Компания ожидает, что основной негативный эффект от пандемии придется на второй квартал

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Холдинг VEON, владеющий российским «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») оценил негативный эффект от пандемии. Компания зафиксировала сбои в своих каналах дистрибуции, миграцию своей абонентской базы из городских районов, снижение трафика данных в мобильных сетях и увеличение в сетях фиксированной связи, говорится в сообщении VEON. Это привело:

к снижению выручки от роуминга, продаж устройств и объема платежей по препейдным тарифам;

к сбою в доходах работников, получающих ежедневную заработную плату, особенно в странах с наличной экономикой;

к сокращению денежных переводах от мигрантов домой.

Основной эффект от пандемии VEON ожидает увидеть по итогам второго квартала. Как отмечается в сообщении, в апреле выручка компании в местных валютах снизилась по сравнению с тем же периодом в прошлом году на единицы процентов, а показатель EBITDA — примерно на 15%. «Учитывая растущую неопределенность в отношении как продолжительности, так и возможных экономических последствий ограничений из-за пандемии, мы считаем, что более нецелесообразно давать прогноз по финансовым результатам на 2020 год», — сообщил VEON. В феврале VEON прогнозировал, что по итогам 2020 года его выручка и EBITDA в местных валютах вырастут на единицы процентов. Компания пытается смягчить влияние коронавируса на бизнес: увеличить сроки платежей по контрактам с ключевыми поставщиками, оптимизирует капитальные затраты и т.д.

В первом квартале выручка VEON снизилась на 1,3% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до 2,097 млрд, показатель EBITDA упал на 29,1%, до $920 млн. Негативное влияние на них оказало изменение режима налогообложения в Пакистане, а также снижение курсов валют стран присутствия VEON по отношению к доллару — входящие в VEON компании помимо России оказывают услуги в Пакистане, на Украине, в Казахстане, Бангладеш, Узбекистане, Алжире, Грузии, Армении и Киргизии). Абонентская база холдинга практически не изменилась и составила 211 млн клиентов.