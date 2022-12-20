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В Госдуме предложили создать национальную систему доставки контента

Депутат Госдумы Горелкин предложил создать национальную систему доставки контента
После начала спецоперации на Украине крупные западные ИТ-компаний убрали из России серверы, ускоряющие загрузку контента. В Госдуме предложили создать аналог — национальную систему доставки контента
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России необходимо создать национальную систему доставки контента по аналогии с зарубежными платформами, которая ускорит работу российских сайтов. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»), передает корреспондент РБК.

По словам депутата, российские аналоги на сегодняшний день есть у большинства зарубежных платформ, однако пользователи продолжают пользоваться иностранными сайтами. «Особенно ярко это выражено в сегменте видеохостинга. Почему так происходит? YouTube привлекает не только разнообразием контента, но и скоростью работы. К сожалению, российские сервисы часто не справляются с нагрузкой, работают медленнее, чем западные, хотя географически ближе. Решить проблему поможет национальная сеть доставки контента», — заявил Горелкин.

Депутат пояснил, что в России прежде всего необходимо создать сеть CDN, которая может быть создана при участии крупнейших российских ИТ-компаний и координации со стороны Минцифры.

CDN-серверы (Content Delivery Network) — сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком.

«Нужно обеспечить не только доступ к национальным сервисам, но и обеспечить гражданам максимальный комфорт от работы с ними. Мы обязаны сделать все для того, чтобы российские цифровые сервисы работали быстрее и надежнее иностранных. Это важное условие цифрового суверенитета», — подчеркнул Горелкин. При этом, по его словам, важно, чтобы российские сервисы работали на новых территориях.

После начала специальной военной операции на Украине иностранные компании, в том числе ИТ-гиганты Google, Netflix и Microsoft, решили убрать из России ускоряющие загрузку контента сервера. Google уведомила российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache в мае. Microsoft и Netflix сообщили об этом в сентябре.

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Как пояснил тогда гендиректор MSK-IX (московской точки обмена трафиком) Евгений Морозов, происходит «глобальное изменение тех участников и тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России», что отражается на изменении объема трафика внутри страны. Морозов отметил, что Microsoft и Netflix — это «наиболее яркие представители ушедших компаний», но есть и другие, кто принял решение убрать свои «узлы» из России.

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