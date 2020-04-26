Крымские мобильные операторы решили запустить услуги в Краснодарском крае

Несколько крымских компаний могут впервые запустить виртуальных мобильных операторов в Краснодарском крае. Жители Крыма стали часто ездить в соседний регион, и им нужно безроуминговое пространство

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Как следует из материалов Роскомнадзора, в конце декабря 2019 года лицензии на оказание подвижной радиотелефонной (то есть мобильной) связи в Краснодарском крае получили «К-Телеком» и «КТК Телеком». Первая оказывает услуги мобильной связи в Крыму под брендом Win Mobile, вторая — под брендом Volna Mobile. В начале 2020 года аналогичные лицензии получили «Крымтелеком», «Севастополь Телеком», а в марте — «дочка» последнего «СевТелекомСвязь» (оказывает услуги мобильной связи в Крыму под брендом «СевМобайл»).

Если кто-то из перечисленных компаний реализует проект, это будет первый случай выхода крымских операторов связи в другие регионы России.

Представители «КТК-Телекома», «Севастополь Телекома» и «СевТелекомСвязи» отказались от комментариев. Представитель «Крымтелекома» не ответил на вопрос РБК, связаться с «К-Телекомом» не удалось. Однако три источника РБК на российском телекоммуникационном рынке пояснили, что перечисленные компании прорабатывают возможность запустить в Краснодарском крае своих виртуальных операторов мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). Они оказывают услуги, используя сеть обычных мобильных операторов.

«Рынок Крыма ограничен — это около 2,5 млн населения плюс туристы, запуск MVNO позволит расширить его, — пояснил один из собеседников РБК. — Также это позволит организовать безроуминговое пространство между регионами, что становится все более важным для населения Крыма». После открытия Крымского моста население всей восточной части полуострова начало регулярно ездить в Краснодарский край за покупками. «Многие крупные российские сети не открывают магазины в Крыму из-за опасений санкций, но они есть в Краснодарском крае и могут открывать свои точки на границе, чтобы удовлетворить спрос крымчан», — отметил источник РБК.