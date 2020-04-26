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Крымские мобильные операторы решили запустить услуги в Краснодарском крае

Несколько крымских компаний могут впервые запустить виртуальных мобильных операторов в Краснодарском крае. Жители Крыма стали часто ездить в соседний регион, и им нужно безроуминговое пространство
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Как следует из материалов Роскомнадзора, в конце декабря 2019 года лицензии на оказание подвижной радиотелефонной (то есть мобильной) связи в Краснодарском крае получили «К-Телеком» и «КТК Телеком». Первая оказывает услуги мобильной связи в Крыму под брендом Win Mobile, вторая — под брендом Volna Mobile. В начале 2020 года аналогичные лицензии получили «Крымтелеком», «Севастополь Телеком», а в марте — «дочка» последнего «СевТелекомСвязь» (оказывает услуги мобильной связи в Крыму под брендом «СевМобайл»).

Если кто-то из перечисленных компаний реализует проект, это будет первый случай выхода крымских операторов связи в другие регионы России.

Представители «КТК-Телекома», «Севастополь Телекома» и «СевТелекомСвязи» отказались от комментариев. Представитель «Крымтелекома» не ответил на вопрос РБК, связаться с «К-Телекомом» не удалось. Однако три источника РБК на российском телекоммуникационном рынке пояснили, что перечисленные компании прорабатывают возможность запустить в Краснодарском крае своих виртуальных операторов мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). Они оказывают услуги, используя сеть обычных мобильных операторов.

«Рынок Крыма ограничен — это около 2,5 млн населения плюс туристы, запуск MVNO позволит расширить его, — пояснил один из собеседников РБК. — Также это позволит организовать безроуминговое пространство между регионами, что становится все более важным для населения Крыма». После открытия Крымского моста население всей восточной части полуострова начало регулярно ездить в Краснодарский край за покупками. «Многие крупные российские сети не открывают магазины в Крыму из-за опасений санкций, но они есть в Краснодарском крае и могут открывать свои точки на границе, чтобы удовлетворить спрос крымчан», — отметил источник РБК.

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Крымский мост соединил Таманский полуостров с берегом Крыма через Керченский пролив. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему начали ходить с 23 декабря прошлого года. Регулярное железнодорожное грузовое сообщение по мосту должно открыться 1 июля.

Суммарный трафик на Крымском мосту в обе стороны в январе составлял 240,2 тыс. машин, в феврале — 215,3 тыс., в марте — 269,7 тыс., а за неполный апрель — 77,6 тыс., сообщил РБК представитель Инфоцентра Крымского моста. Количество пассажиров поездов «Таврия», проследовавших в Крым и обратно по Крымскому мосту составило более 50 тыс. в январе, более 30 тыс. — в феврале, около 40 тыс. — в марте и около 9 тыс. в апреле, сообщил представитель пресс-службы железнодорожного оператора «Гранд Сервис Экспресс».

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Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров затруднился оценить, увеличивают ли федеральные ретейлеры свое присутствие именно на Таманском полуострове, но, по его мнению, они должны быть заинтересованы в этом. «Краснодарский край — очень привлекательный регион, а из-за высоких логистических издержек товары в Крыму оказываются дороже, чем те же в соседнем регионе. Кроме того, на рынке Крыма ниже уровень конкуренции», — перечислил он.

Кто из крымских операторов с большей долей вероятности реализует проект — читайте в материале РБК Pro.

Авторы: Анна Балашова, Мария Кокорева
Теги: мобильная связь, Крым, Краснодарский край, Крымский мост
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