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Мошенники создали фейковый сайт TikTok на русском языке

Мошенники рассылают пользователям TikTok ссылки на сайт, имитирующий официальный, и предлагают монетизировать просмотры. Это заканчивается кражей персональных данных
Фото: Sheldona Cooper / Zuma / ТАСС
Фото: Sheldona Cooper / Zuma / ТАСС

В интернете появился фейковый сайт, имитирующий соцсеть TiTok, первым на это внимание обратил «Коммерсантъ». Подобные ресурсы могут использоваться для похищения личных данных пользователей.

Сайт имитирует «бизнес-версию» TikTok. На заглавной странице пользователям предлагается ввести логин и пароль для страницы или же зарегистрироваться.

РБК направил запрос в TikTok.

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал «Коммерсанту», что мошенники распространяют ссылки на сайт, утверждая, что регистрация на нем позволит монетизировать просмотры. В частности, злоумышленники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена. После ввода данных для авторизации сайт просто перенаправляет пользователей на официальное приложение соцсети.

По словам Вураско, это распространенная схема кражи данных пользователей, но TikTok фигурирует в ней впервые. Ранее схожая схема использовалась для обмана пользователей «ВКонтакте»: при переходе по фейковой ссылке нужно было ввести данные для авторизации.

Заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев, комментируя появление фейкового сайта TiTok, заявил, что мошенники, получив доступ к аккаунту пользователя, смогут монетизировать это, к примеру, размещая там рекламу. «Но основной целью будут либо денежные средства, либо сбор информации о банковских картах жертв», — заметил он.

В Росреестре сообщили о рассылке мошеннических писем от его имени
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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На этой неделе о рассылке фейковых писем от имени компании сообщала пресс-служба ЛУКОЙЛа. Мошенники имитировали в письмах фирменный стиль компании. Они предлагали клиентам воспользоваться существенной скидкой на АЗС, а также купить «бонусные» или «топливные» карты.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Владислав Скобелев
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