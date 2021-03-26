Мошенники создали фейковый сайт TikTok на русском языке

Мошенники рассылают пользователям TikTok ссылки на сайт, имитирующий официальный, и предлагают монетизировать просмотры. Это заканчивается кражей персональных данных

Фото: Sheldona Cooper / Zuma / ТАСС

В интернете появился фейковый сайт, имитирующий соцсеть TiTok, первым на это внимание обратил «Коммерсантъ». Подобные ресурсы могут использоваться для похищения личных данных пользователей.

Сайт имитирует «бизнес-версию» TikTok. На заглавной странице пользователям предлагается ввести логин и пароль для страницы или же зарегистрироваться.

РБК направил запрос в TikTok.

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал «Коммерсанту», что мошенники распространяют ссылки на сайт, утверждая, что регистрация на нем позволит монетизировать просмотры. В частности, злоумышленники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена. После ввода данных для авторизации сайт просто перенаправляет пользователей на официальное приложение соцсети.

По словам Вураско, это распространенная схема кражи данных пользователей, но TikTok фигурирует в ней впервые. Ранее схожая схема использовалась для обмана пользователей «ВКонтакте»: при переходе по фейковой ссылке нужно было ввести данные для авторизации.