ЛУКОЙЛ предупредил об использующих имя компании мошенниках

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мошенники распространяют ложные сведений с предложением воспользоваться существенной скидкой на АЗС, а также купить «бонусные» или «топливные» карты. Об этом РБК сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

«Недобросовестные лица отправляют вводящие в заблуждение сообщения по электронной почте и смс, имитируют адреса отправки и аккаунты ПАО «ЛУКОЙЛ» в социальных сетях», — рассказали в пресс-службе компании. Кроме того, мошенниками используются фирменный стиль и логотип ЛУКОЙЛа.

В компании рекомендовали проявлять осмотрительность, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» и внимательно относиться к предоставлению персональной информации.

В ЛУКОЙЛе уточнили, что компания «не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений».