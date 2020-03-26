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Пандемия коронавируса ,  
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Телеобращение Путина посмотрели почти 2,4 млн москвичей

Выступление президента России по поводу пандемии коронавируса по ТВ посмотрели, по предварительным данным, почти 2,4 млн жителей Московского региона. Это в полтора с лишним раза больше обычной телеаудитории в эти часы
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Исследовательская компания Mediascope представила предварительные данные о числе зрителей, посмотревших обращение президента России Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Выступление транслировалось в прямом эфире 25 марта с 16:21 до 16:38 мск. На этот раз обращение показывали не только такие общественно-политические и информационные каналы, как «Первый», «Россия 1», НТВ, «ТВ Центр» и «Москва 24», но и развлекательные: ТНТ, ТВ3, «Пятница» и «Супер». Ради него свои программные сетки изменили 17 вещателей.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
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Выступление Путина на всех 17 каналах посмотрели 2,387 млн жителей Москвы и ближайших городов-спутников, что соответствует 16,1% всех проживающих в Московском регионе, свидетельствуют предварительные данные Mediascope.

Измеритель уточняет, что в марте этого года в будние дни аудитория этих 17 каналов в тот же час, когда транслировалось обращение, составляет в среднем 1,4 млн. Таким образом, выступление собрало у телеэкранов аудиторию в 1,7 раз большую, чем обычно. Надо учитывать, что в последние две недели в связи с переходом на удаленную работу число москвичей, находящихся дома, увеличилось (измерения фиксируют только домашнее и дачное телесмотрение и не учитывают просмотр ТВ в офисах).

Владимир Путин внепланово обращался к нации в связи с проведением пенсионной реформы 29 августа 2018 года. Это выступление транслировалось также в будни, но в более ранние часы — с 12:00 до 12:30 по московскому времени (надо учитывать, что это был период отпусков). Тогда обращение показывали лишь десять каналов. Суммарная аудитория того выступления составила 1,4 млн человек, или 10% всех проживающих в Московском регионе.

Сопоставлять показатели двух обращений не совсем корректно, предупреждает Mediascope.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Полная версия
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Автор: Сергей Соболев
Теги: Путин, обращение, коронавирус
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