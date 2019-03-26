Медведев допустил налоговую льготу для онлайн-кинотеатров

Минкультуры и Минкомсвязи изучат возможность отмены НДС на платежи за просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, власти займутся механизмом отчетности таких площадок о просмотрах фильмов

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос освобождения услуг онлайн-кинотеатров от налога на добавленную стоимость (НДС), сообщается на сайте правительства.

«Проработать вопрос об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по предоставлению пользователям прав доступа к просмотру контента онлайн-кинотеатров», — говорится в поручении, выполнить которое Минкультуры и Минкомсвязи должны до 5 июня.

Кроме того, до 1 июля министерствам необходимо проработать вопрос о создании «механизма единой отчетности» онлайн-кинотеатров о количестве просмотров, собранных фильмами на той или иной площадке. Министерства также должны изучить возможность использования этого механизма при выдаче поисковиками ссылок на легальный контент.

Такие поручения Медведев дал по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, где, в частности, обсуждалась проблема пиратства. Он отметил, что нелегальный контент мешает создать «Netflix свой и HBO», а те же, кто занимается распространением легального контента, — «какие-то мегаэффективные менеджеры», умудряющиеся работать в «этих нечеловеческих условиях».