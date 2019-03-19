Выручка МТС выросла рекордными темпами на фоне сокращения числа абонентов

Выручка МТС в России по итогам четвертого квартала 2018 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 121,9 млрд руб. Это лучшая динамика с 2012 года, отметил президент МТС Алексей Корня.

Драйверами роста, по его словам, стали развитие финтех-сервисов, продажи товаров, а также развитие бизнеса системной интеграции, выручка которого увеличилась более чем на 30%. Выручка от услуг связи составила 79,3 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 1,6%. Абонентская база по итогам четвертого квартала 2018 года снизилась на 0,4%, до 78 млн абонентов. По словам представителя компании, это связано с оттоком «случайных абонентов».

В целом по итогам 2018 года выручка МТС в России выросла на 8,7% по сравнению с 2017-м, до 448,1 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 21,8%, до 209,2 млрд руб., чистая прибыль — на 15,4%, до 68,1 млрд руб. Капитальные затраты в прошлом году в России достигли 75,1 млрд руб.

В 2019 году, по прогнозу МТС, выручка всей группы вырастет на 3%, а OIBDA останется на уровне 2018 года или незначительно снизится. Капитальные затраты вырастут до 90 млрд руб. с учетом расходов на выполнение требований «закона Яровой» (предписывает операторам связи и интернет-компаниям хранить аудиозаписи звонков, переписку и другую коммуникацию пользователей на срок до полугода). МТС снизила оценку дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения требований этого закона, с 60 млрд до 50 млрд руб. в течение пяти лет. Как пояснил Корня, этого удалось добиться после переговоров с поставщиками оборудования.