Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Apple удаляет приложения VPN и СМИ из магазина App Store для российской аудитории, так как если она не будет выполнять законные требования, то ее бизнес в стране окажется под угрозой. Так в компании ответили на запрос организации «Репортеры без границ».
«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — сообщил представитель Apple.
«Репортеры без границ» требуют от Apple «проявить больше твердости по отношению к российской цензуре» и ориентироваться на свободу информации, а не «экономический оппортунизм».
Как напоминает организация, в ноябре Apple удалила три популярных журналистских подкаста: «Что это было?» от Би-би-си, «The Insider Live» (издание The Insider признано иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена в России) и «Эхо» (радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована, ее бывшего главреда Алексея Венедиктова признали иноагентом). В октябре для российских пользователей стало недоступно приложение Current Time (телеканал признан иноагентом), в августе — приложения «Медузы» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой в стране запрещена) и «Холода» (признано иноагентом).
В июле Роскомнадзор сообщал, что Apple по требованию ведомства удалила 25 приложений VPN-cервисов из российского App Store.
«Репортеры без границ» ставят Россию на 162-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, между Джибути и Никарагуа.
Цель «Репортеров без границ» — защита журналистов и сотрудников медиа, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы. Организация выступает против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы. С апреля ее сайт заблокирован в России. «На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции», — объяснил РКН.
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