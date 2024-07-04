Роскомнадзор сообщил о 25 заблокированных VPN-сервисах для iOS

С марта в России действует запрет на распространение в интернете информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок. На основании этого Apple и заблокировала 25 VPN-сервисов в российском регионе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, из-за российского законодательства, направленного против популяризации средств обхода блокировок, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«С 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в Сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту. По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store», — рассказали в ведомстве.

Ранее VPN-приложения Red Shield VPN и Le VPN сообщили, что Apple удалила их из российского магазина App Store. Они уточнили, что это было сделано по требованию Роскомнадзора из-за несоблюдения требований законодательства. Корпорация предложила разработчикам самим связаться с ведомством для решения вопроса. Россиянам также стали недоступны для скачивания Proton VPN и NordVPN, но они есть в App Store других регионов.

После вступления запрета на популяризацию VPN-сервисов 1 марта Роскомнадзор пояснил, что под запрет попадут публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, и

информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.