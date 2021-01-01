Национальная медиа группа приобрела «Деловой Петербург»

Аудитория одного номера «Делового Петербурга» в родном городе составляет 21,8 тыс. человек старше 16 лет, следует из измерений Mediascope за май—октябрь 2020 года. Годом ранее этот показатель был в разы выше — 68,7 тыс. жителей Петербурга.

Выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на которое оформлен «Деловой Петербург», по РСБУ в 2019 году составила 379,6 млн руб., чистый убыток — 35,1 млн руб.

Национальной медиа группе принадлежит также газета «Metro Петербург». Аудитория одного ее номера в мае—октябре 2020 года равнялась 271,4 тыс. человек, годом ранее — 529 тыс.

Семье Березкина, в свою очередь, принадлежала газета «Metro Москва». Но в ноябре 2019 года издание было продано правительству столицы. В мае—октябре этого года аудитория одного номера «Metro Москва» достигала 445,3 тыс. жителей столицы, годом ранее это были 786,7 тыс.

В медиабизнесе семье Березкина после продажи «Делового Петербурга» принадлежит только холдинг РБК. Его контролирующим акционером является АО «Сотол Проект», конечным бенефициаром которого выступает Ольга Березкина.

Актуальная структура акционеров Национальной медиа группы достоверно не известна. По состоянию на 31 декабря 2019 года 21,2% в головном АО «Национальная медиа группа» принадлежит СОГАЗу. Это указано в годовой отчетности страховщика.

Еще 26,2% Национальной медиа группы, по информации на 2015 год, принадлежало Алексею Мордашову. «Газпром-Медиа» в 2016 году получил 7,5% конкурирующего холдинга. В первом квартале 2018 года о продаже своей 24-процентной доли в Национальной медиа группе объявил «Сургутнефтегаз», кому перешел этот пакет, не сообщалось. Не известен владелец оставшихся 21%. Не сообщалось о выходе структур банка «Россия», который участвовал в создании группы.

Ключевые активы Национальной медиа группы — РЕН ТВ, «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа» (среди совладельцев назывался также ВТБ), российские версии телеканалов семейств Discovery, Viasat и Sony Pictures. Холдингу также принадлежит газета «Известия» и 29% «Первого канала».