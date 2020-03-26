Правительство Москвы купило газету Metro

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Московское правительство полностью выкупило у группы ЕСН Григория Березкина столичную газету Metro. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников мэрии и представителя ЕСН.

Представитель компании сообщил изданию, что московское правительство стало мажоритарным акционером издания. Детали сделки ее участники не уточнили.

Представитель ЕСН подтвердил РБК факт продажи Metro правительству Москвы. Источник, близкий к компании ЕСН, сообщил, что сделка была закрыта еще в ноябре 2019 года.

«Ведомости» отмечают, что с начала распространения в Москве у газеты Metro несколько раз сменились владельцы. Издание уточняет, что первым мажоритарным акционером Metro была АФК «Система» Владимира Евтушенкова, затем, в 2006 году, контрольный пакет акций приобрел столичный метрополитен, а в 2008 году 80-процентную долю у структур метрополитена приобрела ЕСН Березкина.

Газета Metro бесплатно распространяется в московском метрополитене. По данным Mediascope, аудитория одного номера газеты составляет более 870 тыс. человек.