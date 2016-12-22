Григорий Березкин купил «Деловой Петербург»

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин продолжает инвестировать в медиабизнес. Предприниматель закрыл сделку по покупке 100% газеты «Деловой Петербург»

Григорий Березкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил газету «Деловой Петербург» и сайт dp.ru, сообщил РБК представитель бизнесмена. Сделка по продаже «Делового Петербурга» закрыта, подтвердил гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков.

В сообщении ЕСН уточняется, что Березкин приобрел 100% «Делового Петербурга».

В ноябре этого года Васюков рассказывал РБК, что с весны ему принадлежит 80% «Делового Петербурга». Пакет находится под обременением, уточнял гендиректор издания. До этого с декабря 2015 года 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.

Два источника, знакомые с условиями сделки, утверждают, что в конце 2017 года Bonnier продала свой 20-процентный пакет Васюкову, и тот продал Березкину все 100% «Делового Петербурга».

Представитель Bonnier не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Из-за изменения собственника никаких «резких перемен в жизни издания» не планируется, заверил РБК Васюков. Представитель ЕСН уточнил, что Васюков останется гендиректором и главным редактором «Делового Петербурга».

Сумма сделки не раскрывается. В ЕСН лишь отметили, что «Деловой Петербург» приобретен «по рыночной цене».

«Деловой Петербург» выходит с 1993 года. Аудитория одного номера газеты в родном городе составляет в среднем, по данным Mediascope за март—июль 2017 года, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. На сайте dp.ru в ноябре 2017 года были зафиксированы, по данным SimilarWeb, почти 2,2 млн посетителей. В 2016 году выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на которое оформлен бизнес издания, снизилась по РСБУ на 3%, до 374,1 млн руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на 63%, до 34,3 млн руб., чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 25,7 млн руб., следует из данных СПАРК «Интерфакса». Кредиторская задолженность АО на конец 2016 года — 83,7 млн руб.

О том, что Григорий Березкин получил предложение купить «Деловой Петербург», 17 ноября сообщило издание The Bell. Информацию о переговорах тогда подтверждал РБК источник в редакции «Деловой Петербург» и сам Березкин.

Связанная с ЕСН структура — АО «Сотол Проект» — в июне этого года стала основным владельцем РБК. По данным на декабрь 2017 года, «Сотол Проекту» принадлежит 72,19% ПАО РБК.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Григорий Березкин занимает 125-е место с состоянием $800 млн.

