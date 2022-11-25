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«Ведомости» узнали, что Red Wings получит восстановленные самолеты от ОАК

«Ведомости»: три авиакомпании получат 11 восстановленных российских самолетов от ОАК
ОАК восстановит три грузовых и восемь пассажирских самолетов российского производства. На это Минпромторга предложил выделить 15,4 млрд руб., пишет издание
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Три авиакомпании — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг 11 российских самолетов, восстановленных Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»). Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На их восстановление Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб. Работы планируют завершить к 2024 году.

Представитель Red Wings рассказал изданию, что компания начала предварительно обсуждать условия лизинга Ту-204/214. Он не уточнил, каким количеством самолетов интересуется компания, но отметил, что она может увеличить летный отряд Ту-204 на 8–10 экипажей. Близкий к «Ростеху» источник рассказал, что поставки могут начаться в конце 2022 — начале 2023 года.

По словам представителя Red Wings, для этих воздушных судов прорабатывается маршрутная сеть, система тарифов, также компания будет готовить пилотов.

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самолет ОАК российские авиакомпании
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