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В России выросла популярность самиздата

Глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил о растущей популярности самиздата в России
По итогам 2022 года на произведения, которые авторы издают своими силами или сами публикуют интернете, придется 15% от книжного рынка в штуках. У самиздата есть потенциал монетизации: за пять лет продажи могут вырасти до ₽10 млрд
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Продажи самиздата на книжном рынке России по результатам текущего года могут достигнуть 3–4 млрд руб. Такую оценку в интервью РБК привел президент одной из крупнейших российских издательских групп «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Через четыре-пять лет этот сегмент, по его прогнозам, вырастет до 10 млрд руб.

По итогам этого года, на самиздат придется 10–15% от общего количества продаваемой в России литературы (общий объем рынка — около 200–250 млн экземпляров книг), ожидает глава «Эксмо-АСТ». В деньгах эта доля будет значительно меньше, 3–4%. Такая разница, как объясняет Новиков, связана с тем, что в сегменте самиздата уровень цен значительно ниже, а многие книги и «вовсе предоставляются для чтения бесплатно».

Что такое современный самиздат

Термин «самиздат» появился в СССР в середине 1940-х и исторически обозначал способ неофициального (а потому неподцензурного) распространения литературы. В 1944 году поэт Николай Глазков, чьи тексты не проходили цензуру, начал выпускать самодельные книжицы с подписью «Самсебяиздат» по аналогии с «Госиздатом». Распространение термин получил после того, как в 1959 году журналист «Московского комсомольца» Александр Гинзбург выпустил машинописный сборник стихов запрещенных поэтов. Первыми произведениями, которые распространялись в рамках самиздата, были стихотворения Булата Окуджавы, Генриха Сапгира, Бориса Слуцкого и Евгения Евтушенко, а также переводы зарубежных авторов, например Франца Кафки и Джорджа Оруэлла, нобелевская речь Альбера Камю.

Сегодня термин «самиздат» имеет иное значение и обозначает тексты, которые авторы могут публиковать в интернете на определенных площадках или собственными усилиями. Крупнейшие из таких площадок — «Литнет», «ЛитРес: Самиздат» и издательство Rugram.

Западные аналитики направление самиздата при оценке книжного рынка не учитывают вовсе, констатирует Новиков. Но в России этот сегмент один из «наиболее динамично растущих с точки зрения потребления в экземплярах». В долгосрочной перспективе у него есть потенциал монетизации, считает президент «Эксмо-АСТ».

Потенциал развития сегмента самиздата Новиков объясняет рядом преимуществ как для потребителей, так и для авторов. Для читателя это «низкая стоимость и огромный выбор произведений популярных жанров», а для писателя — возможность «моментально выйти к своей аудитории и получить обратную связь и монетизацию».

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Продажи книг digital-авторов платформы «ЛитРес: Самиздат», как утверждает президент «Эксмо-АСТ», составляют около 23% в выручке сервиса «ЛитРес» (Новиков — один из его акционеров) по итогам первого полугодия. Количество опубликованных произведений за те же полгода увеличилось на 152% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а число новых digital-авторов — на 40%.

Параллельно с ростом спроса на самиздат впервые нулевую динамику показал рынок цифровых книг, отмечает Новиков. Объем продаж в этом сегменте остался на уровне прошлого года — 11 млрд руб. Доля цифровых книг сейчас 15% от рынка коммерческих книг (исключая учебники). На отсутствие роста, по мнению президента «Эксмо-АСТ» повлияло перекрытие каналов маркетинга и продвижения, а также отключение платежных сетей, что затронуло около 50% покупателей цифровой книги.

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