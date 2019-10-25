Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

В ближайшие годы Mail.Ru Group намерена запустить суперприложения, которые должны удовлетворить основные потребности пользователя. Такую бизнес-модель уже развивают китайские компании и пытаются применить в США и России

Фото: Масим Стулов / Ведомости / ТАСС

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение). «Мы считаем, что у «ВКонтакте» есть все перспективы стать супераппом. Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платежных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года», — говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group.

Суперапп — это приложение, которое сочетает в себе множество функций и позволяет человеку на одном экране удовлетворять различные потребности: в общении, развлекательные, финансовые, деловые. Первые подобные сервисы появились в Китае, это разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group. Сейчас эти приложения объединяют в себе, например, функции:

мессенджеров;

социальных сетей;

онлайн-торговли;

заказа еды и такси;

обмена валют, страхования и т.д.

Согласно информации на сайте Alipay, к системе подключен 1 млрд пользователей. У WeChat, согласно данным сервиса Statista, более 1,1 млрд активных пользователей в месяц.

Повторить успех китайских суперприложений пытаются компании по всему миру. Например, в Индонезии работает приложение Gojek, через которое можно покупать товары, заказывать такси, смотреть видео, совершать денежные переводы — получить всего около 20 услуг. Американская Uber Technologies также пытается позиционировать себя как нечто большее, чем приложение для заказа такси. В некоторых странах у компании есть сервисы доставки еды, аренды велосипедов, поиска работы. «Мы хотим, чтобы Uber был операционной системой для вашей повседневной жизни», — цитирует Financial Times cлова исполнительного директора Дара Хосровшахи.