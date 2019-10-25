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Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»
В ближайшие годы Mail.Ru Group намерена запустить суперприложения, которые должны удовлетворить основные потребности пользователя. Такую бизнес-модель уже развивают китайские компании и пытаются применить в США и России
Фото: Масим Стулов / Ведомости / ТАСС

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение). «Мы считаем, что у «ВКонтакте» есть все перспективы стать супераппом. Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платежных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года», — говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group.

Суперапп — это приложение, которое сочетает в себе множество функций и позволяет человеку на одном экране удовлетворять различные потребности: в общении, развлекательные, финансовые, деловые. Первые подобные сервисы появились в Китае, это разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group. Сейчас эти приложения объединяют в себе, например, функции:

  • мессенджеров;
  • социальных сетей;
  • онлайн-торговли;
  • заказа еды и такси;
  • обмена валют, страхования и т.д.

Согласно информации на сайте Alipay, к системе подключен 1 млрд пользователей. У WeChat, согласно данным сервиса Statista, более 1,1 млрд активных пользователей в месяц.

Повторить успех китайских суперприложений пытаются компании по всему миру. Например, в Индонезии работает приложение Gojek, через которое можно покупать товары, заказывать такси, смотреть видео, совершать денежные переводы — получить всего около 20 услуг. Американская Uber Technologies также пытается позиционировать себя как нечто большее, чем приложение для заказа такси. В некоторых странах у компании есть сервисы доставки еды, аренды велосипедов, поиска работы. «Мы хотим, чтобы Uber был операционной системой для вашей повседневной жизни», — цитирует Financial Times cлова исполнительного директора Дара Хосровшахи.

Создатель Facebook Марк Цукерберг также заявлял о планах превратить свою социальную сеть в суперапп.

По словам руководителя платформы для разработчиков «ВКонтакте» Антона Циварева, уже сейчас через приложение «ВКонтакте» можно заказать такси и доставку еды, посмотреть прогноз погоды, купить одежду или авиабилеты, найти работу. «Фактически «ВКонтакте» — это суперапп, когда мы закрываем сразу много потребностей внутри одного продукта, связываем бизнес и пользователей на одной платформе», — пояснил он. В феврале соцсеть начала интеграцию с площадкой онлайн-торговли AliExpress. Пользователи соцсети получили доступ к ассортименту маркетплейса и возможность совершать покупки, не выходя из приложения с помощью сервиса онлайн-оплаты VK Pay. Тогда источник РБК, близкий к Mail.Ru Group, говорил, что «ВКонтакте» создает единую экосистему, которая позволит пользователю совершать все необходимые действия, не покидая аккаунт, и увеличит время, которое аудитория проводит в соцсети.

Почему крупнейшие ИТ-компании в России и мире работают над созданием супераппов и нужны ли они пользователям — в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Евгения Баленко
Теги: Mail.Ru Group, «ВКонтакте», приложение, WeChat
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