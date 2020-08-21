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Экипаж МКС изолировали в российском сегменте из-за падения давления

Из-за падения давления экипаж МКС изолировали в российском сегменте. До этого в «Роскосмосе» РБК сообщили, что «угрозы для экипажа нет». Среди возможных причин проблемы называлось попадание микрометеорита или космического мусора
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Экипаж Международной космической станции (МКС) после падения давления на три дня изолировали в российском сегменте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса», передают «РИА Новости» и ТАСС.

В американском сегменте закрыли все люки, также был перекрыт еще один, соединяющий с российским сегментом, сказал представитель пресс-службы госкорпорации.

В российском сегменте МКС экипаж останется до вечера понедельника, 24 августа. В это время центры управления полетами проконтролируют изменение давления в закрытых модулях, чтобы найти возможное место утечки атмосферы, сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

О падении давления на МКС стало известно накануне, 20 августа. По словам главы пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, это, скорее всего, произошло в модулях американского сегмента, однако «никакой угрозы для станции и экипажа нет». Он отметил, что во время изоляции в российском модуле экипаж продолжит заниматься штатными работами.

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Технологии и медиа
Фото: NASA / Reuters

По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, незначительная утечка могла произойти из-за попадание микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.

Из-за падения давления в российский сегмент перейдет американский астронавт Крис Кэссиди. Помимо него на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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В начале августа с МКС вернулись американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли, которых туда доставил первый пилотируемый частный корабль Crew Dragon. На космической станции они провели более 60 дней.

Автор: Виктория Полякова
Теги: МКС, Роскосмос
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