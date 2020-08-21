Экипаж МКС изолировали в российском сегменте из-за падения давления
Экипаж Международной космической станции (МКС) после падения давления на три дня изолировали в российском сегменте. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса», передают «РИА Новости» и ТАСС.
В американском сегменте закрыли все люки, также был перекрыт еще один, соединяющий с российским сегментом, сказал представитель пресс-службы госкорпорации.
В российском сегменте МКС экипаж останется до вечера понедельника, 24 августа. В это время центры управления полетами проконтролируют изменение давления в закрытых модулях, чтобы найти возможное место утечки атмосферы, сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса».
О падении давления на МКС стало известно накануне, 20 августа. По словам главы пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, это, скорее всего, произошло в модулях американского сегмента, однако «никакой угрозы для станции и экипажа нет». Он отметил, что во время изоляции в российском модуле экипаж продолжит заниматься штатными работами.