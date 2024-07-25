Первый человек с чипом в мозгу рассказал о расширении своих возможностей

После перенастройки чипа Neuralink в связи с отходом электродов от мозга участник эксперимента Арбо заявляет, что у него появилось больше возможностей, чем в начале эксперимента, хотя действуют около 15% электродов

Нолан Арбо (Фото: neuralink / X)

Первый человек с чипом Neuralink в мозгу Нолан Арбо заявил в интервью «РИА Новости», что эффективность устройства растет после перенастройки, которую провели из-за отхода электродов от мозга в мае. По его словам, сначала эффективность работы падала, но после настройки наблюдается «стабильный рост», и сейчас задействованы «плюс-минус 15% от общего числа электродов».

«Это достаточно малое количество <...>, и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее их число было в моем мозгу. Это просто сносит крышу», — рассказал Арбо.

Он добавил, что если со следующим участником эксперимента удастся добиться работы всех электродов или 90%, то он «сможет сделать то, что недоступно [ему] сейчас, и это дает большую надежду на будущее».

Арбо отметил свое недовольство сообщениями СМИ об отходе электродов от мозга: «То, как они писали об этом, было совсем не так, как это бы сделал я. <...> Отвечая на вопросы об этом, я всегда говорил, что мы, несмотря на то что нити отошли, смогли превзойти первоначальные достижения <...>, что само по себе было для меня триумфом, и это совсем не то, что писалось в статьях». Он связал такой дискурс с желанием «нанести удар по Илону Маску и всему, что он делает».

Арбо подчеркнул, что не разделяет позицию Маска по многим вопросам, но при этом ценит желание бизнесмена работать в интересах людей с ограниченными возможностями. «Это равносильно тому, чтобы иметь самого влиятельного в некотором роде человека в качестве защитника того, что важно лично для меня. Я был очень рад работать с ним», — отметил участник эксперимента.

30-летний Нолан Арбо был парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. В конце января этого года ему вживили устройство Neuralink (стартап Маска), которое представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом, как слуховой аппарат, с идущими от нее в мозг нитевидными электродами (до 1,5 тыс.), которые в четыре раза тоньше человеческого волоса. С помощью чипа Арбо может силой мысли двигать курсор по экрану компьютера.

Операция прошла успешно, в марте Арбо сыграл в шахматы и рассказывал, что может играть в компьютерные игры. В то же время в США выражали мнение, что результат эксперимента не является прорывным. Сам участник эксперимента отмечал, что чип «неидеален», но добавлял, что установка импланта изменила его жизнь.

В мае стало известно, что вживленные в мозг Арбо электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, их пришлось удалить. По данным Reuters, Neuralink узнала об этой проблеме еще при проведении испытаний на животных, но сочла риск ее возникновения низким, чтобы пытаться предотвратить.

Арбо говорил, что был расстроен произошедшим, но продолжил использовать устройство, а Neuralink провела перенастройку алгоритмов. Арбо согласился на то, чтобы нейрочип пробыл в его мозге год, после чего будет решено, деактивировать или удалять его. Участник эксперимента заявлял, что, скорее всего, захочет сохранить чип и даже перейти на новую версию, когда она появится.

В середине мая Neuralink начала принимать заявки на второй подобный эксперимент, тогда же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на вживление мозгового чипа второму пациенту, писала The Wall Street Journal. 10 июля Маск рассказал, что операция пройдет «в течение недели или около того».