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Технологии и медиа ,  
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В Минцифры допустили введение ограничения на продажу SIM-карт россиянам

Минцифры допустило введение ограничения на продажу SIM-карт россиянам в 20 штук

В законопроект об ограничении оборота SIM-карт для иностранцев намерены добавить ограничение и для россиян о покупке на одни паспортные данные не более 20 «симок», сообщает «Коммерсантъ».

Об этом газете рассказал источник, близкий к руководству крупного оператора связи, в Минцифры подтвердили информацию.

В «МегаФоне» сообщили, что сейчас у операторов нет оснований для отказа в продаже «даже в тех случаях, когда SIM-карты приобретаются физлицом в больших объемах». В Tele2 ограничение в 20 штук посчитали оптимальным, но допустили, что «с учетом развития цифровизации» оно может стать недостаточным. В МТС отметили, что нужны «гибкие механизмы дополнительного оформления SIM-карт», во-первых, из-за развития рынка интернета вещей, во-вторых, поскольку иногда клиенты покупают SIM-карты на свое имя детям или пожилым людям.

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Еще одно потенциальное нововведение, как сообщил источник «Ъ» в другом крупном операторе, — «реидентификация» уже существующих абонентов через «Госуслуги» для проверки, «действительно ли они пользуются тем или иным номером».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») газете сообщили, что считают наиболее удобным вариантом верификации абонентов через «Госуслуг», а те клиенты, кто сервисом не пользуется, могли бы сделать это через МФЦ. В МТС напомнили, что многие абоненты «уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора и процесс продолжается», поэтому к перепроверке следует подойти «аккуратно» и обсудить «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке». В Tele2 отметили, что проверяют сведения об абонентах во всех случаях, а критерии проверок следует разработать вместе с участниками рынка.

Подобные меры предлагаются на фоне борьбы с «серыми симками», а также мошенниками, которые, к примеру, могут применять SIM-боксы — устройства, которые могут вмещать до полутысячи «симок». Среди других предложенных в этом году изменений в законодательство — штрафы до 2 млн руб. за нарушение требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства, например, продажу SIM-карт.

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