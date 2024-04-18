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МВД изъяло 277 тыс. SIM-карт мошенников для 40 млн звонков в день

МВД отчиталось об изъятии из теневого оборота 277 тыс. SIM-карт

Сотрудники МВД и ФСБ провели мероприятия для противодействия киберпреступлениям, в ходе которых изъяли из теневого оборота 277 тыс. SIM-карт. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники обнаружили и изъяли 937 SIM-банков и 11 серверных станций. По данным МВД, мощности этого оборудования позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.

SIM-боксы используются для хранения и работы большого числа SIM-карт, такие устройства могут вмещать до полутысячи «симок». Они позволяют совершать одновременно десятки вызовов и отправлять сотни сообщений в час.

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Обвинения в совершении дистанционных хищений денег с банковских счетов граждан предъявили 44 фигурантам. В рамках возбужденных уголовных дел обыски провели по 177 адресам в 42 субъектах России.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что правоохранители нарушили работу «крупных локаций криминального телефонного трафика, которые позволяли сообщникам звонить с территории Украины и производить хакерские атаки». Целью этих атак, по данным ведомства, была дестабилизация работы коммерческих организаций и органов государственной власти России.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали РБК, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность владельцев SIM-боксов, через которые можно было незаконно активировать аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также банковские счета и кошельки, в том числе для диверсионной и террористической деятельности. Ведомство отчиталось об изъятии 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.

На 30 человек завели уголовные дела по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса). В отношении еще двоих, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам «Госуслуг», завели уголовные дела о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса).

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Теги
МВД SIM-карта мошенничество
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