Минкультуры предложило регламентировать работу в учреждениях при терактах

Для работников культурных организаций нужен алгоритм действий при угрозе и возникновении теракта, считает Минкультуры. После нападения на «Крокус Сити Холл» над поправками о безопасности на концертах работали и депутаты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минкультуры России предложило обновить требования к антитеррористической защищенности культурных объектов и форму паспорта безопасности таких объектов. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

Как следует из приложения к проекту, изменения предлагается внести в постановление правительства от 11 февраля 2017 года № 176. В частности, Минкультуры предлагает разработать алгоритмы действий «работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе алгоритм действий по их безопасной и своевременной эвакуации».

При обнаружении террористической угрозы или получении информации о ней руководитель сотрудников организации или его заместитель будут обязаны «принять меры», направленные на выполнение принятых алгоритмов. Кроме того, учреждения будут обязаны прописывать эти алгоритмы в паспорте безопасности объекта.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что новые меры направлены «на придание гибкости нормативному регулированию действий администраций объектов в сфере культуры при получении информации об угрозе совершения терактов, в том числе посредством анонимных сообщений».

РБК направил запрос в Минкультуры.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, регламентирующий обеспечение мер безопасности на зрелищных мероприятиях. Авторы документа, среди которых была занимавшая на тот момент пост главы комитета по культуре Елена Ямпольская, аргументировали необходимость его принятия в том числе терактом, который произошел в марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Депутаты, в частности, предложили закрепить в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» понятия «место проведения зрелищного мероприятия» и его «организатор», а также обязать собственника площадки и организатора концерта прописывать в договоре обязательство по «обеспечению общественного порядка и общественной безопасности». О готовящемся мероприятии законодатели предлагают уведомлять органы власти не позднее чем за 30 дней до его проведения. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта, правовое управление также не высказало никаких замечаний. Однако дата рассмотрения этого законопроекта в первом чтении до сих пор не определена, 24 июня его перенесли на неопределенный срок.

Профильные министерства и законодатели занялись разработкой мер, направленных на усиление антитеррористической безопасности объектов, после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, еще более 500 человек пострадали. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами, как писал «Коммерсантъ», стали два сотрудника концертного зала. Опрошенные ранее РБК эксперты и участники рынка отмечали, что в российском законодательстве отсутствуют единые требования к организации безопасности на концертах, а сами площадки вынуждены пользоваться услугами частных охранных предприятий, полномочия которых по применению оружия ограничены.