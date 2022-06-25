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Технологии и медиа ,  

Сервисы аренды самокатов сообщили о резком увеличении парка

Крупнейшие кикшеринги Whoosh и Urent увеличили парк самокатов в первом полугодии
Несмотря на трудности с поставками, бизнес аренды самокатов активно наращивает парк. Кикшеринг Whoosh в первом полугодии увеличит число самокатов до 70 тыс., а парк Urent, как утверждают в компании, уже больше 80 тыс.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сервис аренды самокатов Whoosh намерен по итогам первого полугодия увеличить парк до 70 тыс. устройств, то есть на 71% по сравнению с показателем конца 2021-го (40,9 тыс.). Такой прогноз стоит в проспекте к размещению трехлетних облигаций Whoosh на 3 млрд руб. По состоянию на март 2022-го у кикшеринга было около 50 тыс. самокатов.

Основной поставщик машин для этого сервиса — китайская компания NineRobot Limited. Несмотря на логистические трудности после начала спецоперации на Украине, в Whoosh не ожидают проблем с поставками. В проспекте указано, что компания заключила долгосрочное соглашение на производство и поставку самокатов и что у нее не возникало проблем с приобретением в прошлом. Впрочем, в конце мая на форуме Startup Village глава Whoosh Дмитрий Чуйко жаловался, что сервис столкнулся с проблемами при заказе процессоров у американского поставщика STM и не смог их выкупить из-за ситуации в мире. Теперь Whoosh собирается переходить на китайские аналоги, а также ищет локальных поставщиков, в том числе для «комплектующих по механике, по пластику и по GPS».

Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти ₽2 млрд от ВТБ и «Открытия»
Технологии и медиа
Фото:whoosh.bike / Facebook

Whoosh был запущен в 2019 году и в конце прошлого года был доступен в 38 городах России. Выручка сервиса в прошлом году составляла 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд. К нему были подключены 40,9 тыс. пользователей, общее количество поездок составило 26,3 млн. В декабре прошлого года компания привлекла более $25 млрд от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд» и инвестиционной структуры банка «Открытие».

Планы других сервисов

По оценке проекта Truesharing.ru, в 2021 году объем российского кикшеринга составил 11–12 млрд руб., общий парк всех операторов равнялся 100–110 тыс. самокатов, а число клиентов — 12 млн. Truesharing.ru прогнозировал, что к 2024 году объем этого рынка вырастет до 35–40 млрд руб., парк достигнет 300–350 тыс. самокатов, а число клиентов увеличится до 40–50 млн человек. В конце прошлого года в 90 городах России работало около 50 кикшерингов, но 70–80% рынка занимали сервисы Whoosh и Urent, отмечалось в исследовании.

Представитель Urent сообщил РБК, что сейчас парк компании насчитывает около 80 тыс. электросамокатов более чем в 90 городах. На февраль 2022 года у него было 60 тыс. самокатов в 50 городах, то есть парк вырос более чем на 30%. В Urent также отметили, что не испытывают сложностей с закупками техники. «В начале сезона пришлось пересматривать некоторые логистические цепочки для поставки самокатов и запчастей, но сейчас мы все стабильно ввозим и то и другое в запланированном объеме», — пояснил представитель компании.

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ВЭБ и МТС вложились в сервис аренды самокатов Urent
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Основатель кикшеринга «Карусель» Иван Серебренников рассказал, что в этом году его компания расширила присутствие в России с 19 до 31 города. Парк сервиса сейчас составляет 7 тыс. самокатов и в этом году расширяться не будет. «В 2023 году планируем увеличить парк до 20 тыс., возможно, это будут новые интересные локации. Единственная сложность в закупке самокатов — оплата: имеется в виду покупка иностранной валюты и проведение платежей в ней. Впрочем, с этой ситуацией сталкивается любой бизнес, который связан с международными закупками или продажами», — отметил Серебренников.

У сервиса lite около 3 тыс. самокатов, из них 1,8 тыс. — в Москве и МО, заявил РБК представитель компании. До конца года lite планирует увеличить количество самокатов до 4 тыс. «В последние месяцы мы отмечали незначительные перебои в поставках оборудования, но за счет перестройки логистических цепочек дальнейших задержек удалось избежать. Сейчас запасов комплектующих достаточно, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу сервиса до конца сезона», — заверил представитель сервиса.

В Yandex.Go не раскрыли размер парка самокатов, но пообещали продолжить его увеличивать.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
самокаты оборудование санкции Китай

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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