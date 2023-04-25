WSJ сообщила, что Пентагон выступил против установки морских ветряков

WSJ: в США не учли интересы Пентагона при определении зон для установки ветряков в океане

МВД США, в ведении которого находятся морские ветроэнергетические проекты, при их разработке не учитывало интересы Пентагона, а выбранные для ветряков зоны используются военными в качестве тренировочных площадок

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Пентагон поспорил с Министерством внутренних дел США по поводу размещения ветряных электрогенераторов у берегов Атлантики. Они, по утверждению оборонного ведомства, могут помешать маневрам, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газета напоминает, что президент США Джо Байден поставил цель вырабатывать 30 ГВт ветровой энергии в год к 2030 году. После этого американские власти представили план развертывания ветрогенераторов у берегов Северной Каролины, Вирджинии, Мэриленда и Делавэра, а там находятся действующие полигоны ВМС и ВВС США.

Как отмечает WSJ, «национальная оборона, по-видимому, была пятой или шестой задачей Министерства внутренних дел», поскольку основные требования Пентагона не были учтены. Газета пишет, что оборонное ведомство отметило четыре из шести потенциальных арендных участков как «крайне проблемные».

Авторы считают, что, возможно, военные и могли бы «модифицировать учения» с учетом размещения ветряных электростанций, но в этом нет необходимости.

Установка ветряков на океанском шельфе США не в первый раз подвергается критике. В феврале Bloomberg сообщил о предположениях некоторых экологических активистов относительно влияния генераторов на китов. В штатах, где уже начали реализацию проектов, были отмечены случаи массовой гибели животных. Власти и отраслевые компании отрицали, что ветряки могут как-либо повлиять на жизнь китов. Исследователи указывали, что доказательств прямого влияния установок на животных нет, но изменения среды, которые возникают в связи с появлением ветряков, могут привести к последствиям для живущих в океане существ.