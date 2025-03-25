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Эксклюзив

У подрядчика систем распознавания лиц на ЧМ-2018 сменился акционер

У подрядчика систем распознавания лиц на ЧМ-2018 NtechLab сменился акционер
Крупнейшим акционером разработчика системы распознавания лиц NtechLab является инвесткомпания «Основа Капитал». Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор компании Алексей Паламарчук
Алексей Паламарчук
Алексей Паламарчук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Крупнейшая доля NtechLab «консолидирована инвестиционной группой «Основа Капитал», сообщил гендиректор компании Алексей Паламарчук в интервью РБК. Головной структурой для компании по-прежнему остается кипрская N-Tech.Lab LTD, но в прошлом году был запущен процесс редомициляции, перейти полностью в российскую юрисдикцию планируется весной этого года, рассказал Паламарчук.

NtechLab — разработчик систем видеоаналитики. В 2016 году компания запустила сервис FindFace, который позволял искать по фотографии профиль человека в социальной сети «ВКонтакте». В середине 2018-го сервис перестали поддерживать для обычных пользователей, но компания продолжила продвигать свои решения, основанные на алгоритме распознавании лиц, государству и бизнесу. В частности, с их помощью в российских городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года не допускали на стадионы людей, включенных в базы правонарушителей; во время пандемии коронавируса правительство Москвы применяло их для мониторинга большого скопления людей.

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До 2022 года в числе совладельцев кипрской N-Tech.Lab LTD были основатель компании Артем Кухаренко (16,2%) и еще четверо менеджеров (по 11,4%), структура VB Partners (управляла активами Рубена Варданяна и его партнеров; 25%), «дочка» «Ростеха» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%) и др. Но на фоне конфликта на Украине Кухаренко и еще один сооснователь — Александр Кабаков покинули компанию и уехали из России. Впоследствии они объясняли, что хотели прекратить бизнес в России и продолжить развитие компании за рубежом, но их решение не поддержали другие совладельцы и менеджмент.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Алексей Паламарчук в интервью не раскрыл полный список текущих акционеров N-Tech.Lab LTD, лишь отметил, что это международные и российские инвестфонды. По его словам, косвенная миноритарная доля есть у окологосударственных инвестиционных структур, но прямого участия госструктур в компании нет.

Про «Основу Капитал» известно немного. Согласно информации на сайте компании, у нее два управляющих партнера: Александр Назаров и Александр Бабаев. В какие проекты и какие суммы проинвестировала компания, не указано. Лишь говорится, что она вкладывается в зрелые компании и ищет перспективные проекты в области современных производственных технологий и новых материалов; промышленных IT-решений; искусственного интеллекта, интернета вещей и машинного обучения в промышленности; приборостроения и микроэлектроники; технологий в области HR и talent management.

Один из участников венчурного рынка связал «Основу Капитал» с ГК «Основа» Александра Ручьева. Но в самой группе «Основа» сообщили РБК, что «Основа Капитал» к ним никакого отношения не имеет. Еще два собеседника на венчурном рынке рассказали, что среди топ-менеджеров «Основы Капитал» есть выходцы из «Ростеха».

Сама компания в объявлении о вакансии указала, что является частной инвестиционно-управляющей компанией с фокусом на прямые инвестиции, стратегическое управление активами и фондами с широким мандатом от венчурных сделок на поздних стадиях до Pre-IPO и IPO. «Под управлением «Основа Капитал» проекты в промышленности, робототехнике, IT, трейдинге и др. быстрорастущих рынках. Известная команда (ex. Credit Suisse, UBS, АФК «Система», ГК «Ташир», «Эльга», «Ростех», EY, McKinsey) с проактивным видением и глобальными планами по росту», — говорится в объявлении.

Как сообщил РБК гендиректор «Основы Капитал» Александр Бабаев, под управлением компании более 20 млрд руб. в нескольких инвестиционных фондах, у которых разные пайщики. В портфеле уже есть около 20 активов, в том числе производитель роботов «РобоПро», разработчик системы «умного» дома Rubetek, инжиниринговая компания «ТопТех». В NtechLab, по словам Бабаева, «за прошлый год компания консолидировала доли миноритарных акционеров».

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Анна Балашова Анна Балашова
NtechLab распознавание лиц акционеры биометрия
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