В трех регионах внедрят систему распознавания силуэтов
Власти Московской области и двух других регионов внедряют систему распознавания силуэтов российского разработчика NtechLab, которая позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий, сообщили «Коммерсанту» в компании.
В NtechLab не уточнили, где кроме Подмосковья, будет задействована система.
В компании пояснили, что специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами может, к примеру, посчитать число посетителей и проанализировать их маршруты.
По данным NtechLab, систему уже внедрили на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Система распознает силуэты в видеопотоке с камер наблюдения. Данные сохраняются в виде аналитических отчетов и таблиц, которые удаляются спустя установленное заказчиком время.
По словам коммерческого директора NtechLab Ирины Кривенковой, система позволяет понять, какие объекты перегружены. «Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов», — отметила она.
Доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании, сообщил замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев.
В Подмосковье установлено более 82 тыс. камер наблюдения. Как сообщал губернатор Андрей Воробьев, в этом году планируется установить еще 25 тыс. По его словам, не менее 20 тыс. подъездов оборудуют видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В Москве, по данным мэрии, работает 213 тыс. камер.
NtechLab поставляет видеоаналитику столичным властям с 2020 года. На первую закупку Москва потратила около 200 млн руб., сообщали «Ведомости». Компанию основали в 2015 году Артем Кухаренко (25%) и Александр Кабаков (17,5%), среди совладельцев также фонд Рубена Варданяна. Выручка компании по итогам 2021 года составила более 1 млрд руб., а чистая прибыль — 88 млн руб., следует из данных СПАРК.