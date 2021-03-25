Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Такой механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

В документе Роскомнадзор разъясняет порядок работы ЕИС, она будет использоваться в том числе для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров.

Приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных. По ним операторы данных не могут распространять информацию о пользователях из открытых источников, например из соцсетей и с сайтов объявлений. Пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

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