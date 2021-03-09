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Tele2 не обогнал «Билайн» по количеству абонентов в России в 2020 году

В 2020 году абонентская база Tele2 в России выросла на 1,5%, до 46,6 млн клиентов. Компания не смогла обогнать «Билайн» по этому показателю и сохранила четвертое место на рынке
МТС MTSS ₽318,6 -0,13% Купить
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам 2020 года абонентская база «Ростелекома» в мобильном сегменте увеличилась на 1,5% и достигла 46,6 млн клиентов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. «Ростелеком» владеет 100% «Т2 РТК Холдинга», оказывающего услуги сотовой связи под брендом Tele2.

Компания не смогла обогнать по этому показателю своего ближайшего конкурента — «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Согласно опубликованной ранее отчетности «ВымпелКома», его абонентская база снизилась почти на 5 млн клиентов, до 49,9 млн.

У лидера рынка МТС по итогам прошлого года абонентская база также снизилась — на 0,75%, до 78,5 млн клиентов. Еще один игрок «МегаФон» пока не представил свои результаты за прошлый год.

Материал дополняется

Автор
Анна Балашова
Tele2 Ростелеком Билайн сотовая связь
РБК
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