Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях

Транспортные компании попросили мэрию Москвы предоставить им налоговые каникулы, а также субсидии на операционные расходы. По их данным, спрос на автобусы, такси и каршеринг сократился на 25-50%

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Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в письме, направленном «Транспортной ассоциацией московской агломерации» во вторник, 24 марта, заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову. Копия письма есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации.

По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и др., спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25-30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%. Автобусные компании, выполняющие перевозки пассажиров в рамках государственных контрактов, также потеряли до 20% из-за снижения спроса на перевозки, сказано в письме.

В связи с этим члены ассоциации просят Ефимова: