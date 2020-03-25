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Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях

Транспортные компании попросили мэрию Москвы предоставить им налоговые каникулы, а также субсидии на операционные расходы. По их данным, спрос на автобусы, такси и каршеринг сократился на 25-50%
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в письме, направленном «Транспортной ассоциацией московской агломерации» во вторник, 24 марта, заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову. Копия письма есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации.

По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и др., спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25-30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%. Автобусные компании, выполняющие перевозки пассажиров в рамках государственных контрактов, также потеряли до 20% из-за снижения спроса на перевозки, сказано в письме.

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В связи с этим члены ассоциации просят Ефимова:

  • ввести налоговые каникулы на уплату транспортного налога, фиксированных страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию индивидуальных предпринимателей, а также на уплату налогов с доходов предпринимателей. Каникулы просят продлить на срок до 30 дней с даты отмены ограничений, установленных органами власти из-за коронавируса;
  • ввести кредитные каникулы до конца текущего года (отсрочка по выплате процентов и основной части обязательства);
  • рассмотреть возможность предоставления государственных субсидий для покрытия издержек операционной деятельности в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства;
  • продлить сроки действия всех видов страхования на время действия ограничений.

В среду, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавирусной инфекции и объявил о мерах поддержки для бизнеса. Малым и средним компаниям на шесть месяцев предоставляется отсрочка по выплате всех налогов, кроме НДС, а также отсрочка по выплатам кредитов для тех, кто «оказался в сложной ситуации», рассказал Путин. Какие компании будут считаться таковыми, он не уточнил. Таким образом, просьба транспортных компаний о налоговых каникулах уже удовлетворена.

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: транспорт, такси, каршеринг, коронавирус
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