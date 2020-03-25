Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях
Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в письме, направленном «Транспортной ассоциацией московской агломерации» во вторник, 24 марта, заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову. Копия письма есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации.
По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и др., спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25-30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%. Автобусные компании, выполняющие перевозки пассажиров в рамках государственных контрактов, также потеряли до 20% из-за снижения спроса на перевозки, сказано в письме.
В связи с этим члены ассоциации просят Ефимова:
- ввести налоговые каникулы на уплату транспортного налога, фиксированных страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию индивидуальных предпринимателей, а также на уплату налогов с доходов предпринимателей. Каникулы просят продлить на срок до 30 дней с даты отмены ограничений, установленных органами власти из-за коронавируса;
- ввести кредитные каникулы до конца текущего года (отсрочка по выплате процентов и основной части обязательства);
- рассмотреть возможность предоставления государственных субсидий для покрытия издержек операционной деятельности в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства;
- продлить сроки действия всех видов страхования на время действия ограничений.