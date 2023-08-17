branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 16 авг, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 16 авг, 17:23
Россияне оценили идею признать рабочим затраченное на дорогу время Общество, 05:00
Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ режиссеру из Узбекистана Общество, 04:57
ФСБ заподозрила украинца в сборе данных о российских военных и технике Политика, 04:49
Россияне раскрыли размер своих пассивных доходов Общество, 04:01
ЭКОВАС заявило об активации резервных сил для отправки в Нигер Политика, 03:57
В ВСУ оценили шансы получить истребители F-16 в этом году Политика, 03:50
В Крыму оценили идею Саркози о новом референдуме Политика, 03:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Италии назвал убийство Каддафи серьезной ошибкой Политика, 03:14
ЦИК Украины посчитала стоимость выборов в 2024 году Политика, 02:54
Глава парламента Чечни Даудов получил звание генерал-майора МВД Политика, 02:29
Весь Ливан остался без света из-за неуплаты долга Общество, 02:17
В МИД Украины заявили о работе над получением приглашения на саммит G20 Политика, 01:32
Власти Стамбула заявили, что запасов в водохранилищах хватит на 2 месяца Общество, 01:28
Блинкен позвонил Уилану в колонию Политика, 01:17
Общество ,  
0 

Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ режиссеру из Узбекистана

Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке филиала ВГИКа в Узбекистане Гульнаре Ивановой за $1 и она сняла по нему фильм. Об этом режиссер рассказала RTVI.

По словам Ивановой, она участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг разрешает начинающим режиссерам со всего мира использовать его произведения.

«Я подала свой замысел и видение на программу. Если [организаторам] понравится, то связываются», — рассказала студентка.

В итоге ее фильм стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер». В книге Кинга рассказывается о персонаже Генри Броуере, который отказывается пожимать руки, так как все, к кому он прикасается умирают.

Материал дополняется

Теги
Стивен Кинг авторские права режиссер Узбекистан