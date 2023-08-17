Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ режиссеру из Узбекистана

Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке филиала ВГИКа в Узбекистане Гульнаре Ивановой за $1 и она сняла по нему фильм. Об этом режиссер рассказала RTVI.

По словам Ивановой, она участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг разрешает начинающим режиссерам со всего мира использовать его произведения.

«Я подала свой замысел и видение на программу. Если [организаторам] понравится, то связываются», — рассказала студентка.

В итоге ее фильм стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер». В книге Кинга рассказывается о персонаже Генри Броуере, который отказывается пожимать руки, так как все, к кому он прикасается умирают.

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