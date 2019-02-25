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«ВымпелКом» решил выкупить у Альфа-банка 40% в сервисе RuRu

«ВымпелКом» ведет переговоры о покупке 40% Национальной сервисной компании (НСК, владеет платежным сервисом RuRu) у Альфа-банка. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к обеим сторонам переговоров.

Альфа-банк не заинтересован в развитии RuRu, в том числе из-за того, что сотрудничество с «ВымпелКомом» по выпуску онлайн-карт, эквайринга и т.д. может осуществляться посредством коммерческих договоров и не требует наличия совместного предприятия, рассказал собеседник РБК. По словам другого собеседника РБК, «ВымпелКом», в свою очередь, хочет консолидировать 100% RuRu в рамках новой стратегии, которая среди прочего делает ставку на финансовые технологии (финтех). «Это удобный инструмент для того, чтобы развивать партнерства с третьими лицами, в том числе с банками», — отметил источник РБК.

В понедельник, 25 февраля «ВымпелКом» представил инвесторам обновленную стратегию на 2019–2021 годы. Она подразумевает увеличение абонентской базы, развитие сети связи, партнерств, новых услуг на основе финтеха и больших данных, а также медиасервисов.

По данным СПАРК, НСК принадлежит гендиректору компании Владимиру Туровецкому. Однако собеседники РБК называют эту информацию устаревшей. По их словам, владельцем НСК является кипрская Nouse Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра, «ВымпелКом» владеет 52,05% Nouse, структура Альфа-банка — 40%, оставшиеся 7,95% принадлежать еще одному офшору M.I.P.R. Enterprises Limited.

Представители «ВымпелКома» и Альфа-банка отказались комментировать информацию о переговорах.

Теги: «ВымпелКом», Альфа-Банк, финтех, сделка
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