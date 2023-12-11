«Коммерсантъ» узнал о планах по покрытию сетью LTE новых регионов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, действует при Минцифры) рассмотрит вопрос об использовании полос радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G) и последующих его модификаций в новых регионах, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ с повесткой ближайшего заседания комиссии. Как сообщил изданию источник на рынке, встреча должна пройти 27 декабря Другой собеседник подтвердил газете, что вопрос будет поднят на заседании.

Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет издание со ссылкой на документ.

Сейчас мобильную связь в этих четырех регионах обеспечивают сотовый оператор ДНР «Республиканский оператор связи» (бренд «Феникс»), «Лугаком» (МКС, изначально работал только в ЛНР), крымские «К-Телеком» (бренд «+7Телеком») и «Миранда-медиа» (19,9% акций принадлежит «Ростелекому», пишет «Коммерсантъ»). В апреле, как отмечает газета, ГКРЧ уже выделила «К-Телекому» и «Миранда-медиа» диапазоны для развития мобильной связи в Донецкой и Луганской народных республиках, однако частоты не уточнялись.

Источник издания, близкий к Минцифры, не исключил, что частоты в указанном диапазоне получит только один оператор: «Скорее всего, это будет связанная с «Ростелекомом» «Миранда-медиа», — сказал он. По словам собеседника «Коммерсанта», только у этого оператора есть частоты 450 МГц, их использует и оператор Tele2, принадлежащий «Ростелекому»

Кроме того, полоса диапазона «слишком узкая, чтобы на ней работали сразу несколько компаний», добавил собеседник газеты.

Другой источник в одном из крупных операторов связи также предположил в беседе с изданием, что частоту получит «Миранда-медиа». Источник в одном из региональных операторов связи пояснил «Коммерсанту», что она используется в основном для покрытия связью труднодоступных и малонаселенных территорий.