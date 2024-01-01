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Новые законы в России ,  
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Операторам ввели оборотные штрафы за неустановленное спецоборудование

Вступили в силу оборотные штрафы операторам за отказ устанавливать СОРМ
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые вводят оборотные штрафы для операторов связи за отказ от установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин в июне 2023 года.

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Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

Речь идет о специальном оборудовании, которое позволяет правоохранительным органам и спецслужбам анализировать разговоры и трафик абонентов. Так, например, существует три типа СОРМ: система прослушивания телефонных разговоров (СОРМ-1), разработанная в 1996 году, система протоколирования обращений к сети Интернет (СОРМ-2), появившаяся в 2000 году, а также система сбора информации со всех видов связи и ее долговременного хранения (СОРМ-3).

Размер оборотного штрафа будет зависеть от суммы выручки компаний за календарный год от оказания услуг связи соответствующего вида лицензируемой деятельности, в результате которого было совершено административное правонарушение. Так, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 0,001 до 0,003% от годовой выручки, за повторное — от 0,01 до 0,03%.

Инициатором поправок в июне 2022 года выступило Минцифры России. В начале их обсуждения в ведомстве предлагали в первый раз ограничиться предупреждением в отношении операторов связи. В министерстве отмечали, что небольшие компании экономят и уклоняются от внедрения СОРМ, хотя соответствующее оборудование должно находиться на сетях каждого оператора связи. «Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может», — заявляли ранее в ведомстве.

Теги
Россия Минцифры оборудование штрафы
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