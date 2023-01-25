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Технологии и медиа ,  
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Минкультуры допустило рост доли российского кино до 70% в 2023 году

Минкультуры: по итогам 2023 года доля отечественного кино в прокате вырастет до 70%
Доля отечественного кино в кассовых сборах кинотеатров в России по итогам 2023 года может достигнуть 70%, ожидает Минкультуры. Ранее Фонд кино отчитался, что в 2022-м российские фильмы впервые собрали больше половины кассы года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сборы отечественных фильмов в 2023 году могут достичь 70% от общего объема российского проката. Такой прогноз РБК озвучили в пресс-службе Минкультуры.

Ранее Фонд кино в своем отчете за 2022 год зафиксировал рост доли отечественных фильмов в общей кассе до 52,1%, или до 12,3 млрд руб. в абсолютных значениях. Таким образом, российские киноленты впервые собрали больше половины всего проката. Однако произошло это на фоне общего падения рынка после ухода голливудского контента почти на 42% по сравнению с 2021-м: в абсолютных значения кассовые сборы кинопроката упали по итогам прошедшего года на 17,1 млрд руб., до 23,7 млрд руб.

В рамках основных принципов государственной финансовой поддержки кинопроизводства, ежегодно утверждаемых Минкультуры, объемы максимального финансирования производства фильмов в 2023 году по сравнению с 2022 годом не изменились, отметили в пресс-службе министерства. Однако в 2023 году отдельную поддержку также будут оказывать создателям национальных фильмов для детей и юношества — она составит 100% сметной стоимости производства таких фильмов.

Всего в 2023 году Минкультуры поддержит производство «не менее 250 авторских национальных фильмов», а Фонд кино — не менее 25 фильмов для широкой зрительской аудитории, добавили в пресс-службе. При этом в министерстве напоминают, что средний производственный цикл фильма составляет 2,7 года: «Фильмы, поддержанные в 2022 году, выйдут в широкий прокат только в 2024–2025 годах», — добавил представитель Минкультуры.

В конце ноября 2022 года Минкультуры утвердило перечень приоритетных тем поддержки кинопроизводства. Так, госфинансирование будет выделяться в первую очередь тем фильмам, в которых затрагиваются темы «деградации Европы», «формирования многополярного мира», «популяризации службы в Вооруженных силах России» и «единения общества вокруг поддержки армии». В перечень также вошли историческое кино, фильмы, направленные на противодействие «современным проявлением идеологии нацизма и фашизма», картины о семье и детях, российской науке, «историях сильных личностей современной России» и развитии Дальнего Востока и Арктики.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
кино Минкультуры Фонд кино кинотеатры
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