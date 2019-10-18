Синоптики пожаловались на необходимость брать информацию со спутников США

У России есть четыре метеорологических спутника, но получаемой ими информации недостаточно. Данные нужно обновлять раз в 15 минут, поэтому синоптики прибегают к помощи зарубежных аппаратов

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Россия вынуждена прибегать к помощи зарубежных спутников, чтобы получать информацию о погоде, поскольку данных со своих спутников недостаточно. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Он пояснил, что сейчас у России есть четыре метеорологических спутника с необходимой аппаратурой — три «Метеора-М» и один «Электро-Л». С аппаратов «Метеор-М» данные поступают шесть раз в сутки, а с «Электро-Л» — в режиме реального времени.

Этого недостаточно, поскольку данные нужно обновлять минимум каждые 15 минут, заявил Минлигареев. Поэтому Россия вынуждена по международным каналам обмена информации получать также данные с зарубежных спутников, в основном американских, отметил ученый.

Специалист сообщил, что сейчас в России изготавливают новые спутники с гелиогеофизической аппаратурой: два «Метеора-М», две «Арктики-М» и один «Электро-Л». По словам Минлигареева, также идет разработка комплексов гелиогеофизических измерений нового поколения.