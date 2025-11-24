 Перейти к основному контенту
Индийским ретейлерам пригрозили штрафами за продажу iPhone в Россию

Сюжет
Война санкций
Индийским ретейлерам грозят крупными штрафами, если импортированный ими iPhone в течение 90 дней с момента покупки будет активирован с помощью иностранной сим-карты. Это затронет в том числе поставки в Россию
Apple AAPL $271,49 +1,97% Купить
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Официальные дистрибьюторы Apple предупредили индийских ретейлеров, что им грозят серьезные штрафы в случае, если импортированные ими iPhone новых моделей будут активированы с помощью иностранных сим-карт в течение 90 дней с момента покупки. Об этом сообщает индийское издание MoneyControl со ссылкой на сообщение, разосланное дистрибьюторами розничным продавцам.

MoneyControl отмечает со ссылкой на отчет аналитиков, что экспорт iPhone из Индии в октябре достиг $1,6 млрд, что составляет почти треть от общего объема экспорта смартфонов из страны. Также это примерно 40% от всего экспорта электроники.

По оценкам экспертов, которые приводит MoneyControl, 3–5% от общего объема экспорта техники из Индии приходится на поставки по неофициальным каналам, причем почти половина — на Россию. Другими ключевыми направлениями торговли по этой схеме издание называет Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Спрос там, а также потенциальная прибыль гораздо выше, утверждают аналитики.

В особенности эта мера касается продаж iPhone новой, 17-й серии. Как отмечает портал, дистрибьюторы меняют политику, пытаясь ограничить попадание продукции Apple на рынки, где компания официально не ведет свою деятельность.

«Если в течение этого 90-дневного срока будет обнаружено, что какое-либо устройство, проданное в вашей торговой точке, активировано или используется с иностранной сим-картой, на вашу торговую точку будет наложен высокий штраф, а код магазина может быть заблокирован в соответствии с политикой», — сказано в сообщении из рассылки.

iPhone занял первое место среди брендов смартфонов у россиян
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В нем также отмечено, что это уведомление — официальное предупреждение магазинам.

Apple и ее партнеры и прежде предупреждали розничных продавцов об опасности параллельного экспорта, однако недавнее уведомление демонстрирует гораздо более агрессивную позицию в силу того, что компания стремится стабилизировать поставки по собственным каналам, говорят источники MoneyControl.

Выручка Apple от продаж iPhone за девять месяцев 2025 года составила $209,6 млрд, что на 4% выше, чем за тот же период прошлого года. Общая выручка компании равнялась $416,2 млрд (+6%).

Apple остановила продажи своей продукции в России вскоре после начала военной операции. Также компания ограничила использование в стране Apple Pay и других своих сервисов. С тех пор ее техника ввозится по параллельному импорту и через частных лиц: большинство государств не запрещают вывоз электроники Apple в Россию.

Смартфоны iPhone можно приобрести на многих российских интернет-площадках и в розничных магазинах. Это касается и новых моделей: смартфоны из недавно вышедшей линейки iPhone 17 появились на российском рынке через несколько недель после старта продаж. Предзаказ был открыт уже в день официальной презентации.

По сведениям МТС и других операторов, телефоны Apple по состоянию на ноябрь чаще смартфонов других марок регистрируются в российской сотовой сети.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Apple iPhone Индия
