iPhone занял первое место среди брендов смартфонов у россиян

Среди смартфонов, которыми пользуются россияне, наиболее популярным брендом стали устройства разных моделей от Apple. Несмотря на падение доли в продажах в последние годы, компания стала лидером в использовании

Фото: Андрей Любимов / РБК

Несмотря на ежегодный выход новых моделей смартфонов американской Apple, iPhone 11, вышедший в продажу в 2019 году, пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств, зарегистрированных в сети МТС. Об этом РБК рассказал представитель оператора. В топ-5 наиболее популярных моделей среди абонентов МТС также входят Realme Note 50, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR.

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в России — по итогам третьего квартала этого года он обслуживал 83,2 млн абонентов. Разными моделями iPhone пользуется 21,92% абонентов МТС, этот бренд вышел на первое место. Хотя год назад лидером был Xiaomi с долей 21,5%.

Тенденцию подтверждают и другие крупные операторы. По словам представителя «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), доля Apple от общего числа устройств на их сети составляет 17,8%. По сравнению с прошлым годом она выросла на 1,1 процентного пункта, а бренд стал лидером. Наиболее популярной моделью, как и год назад, является iPhone 11. Помимо устройств Apple, клиенты «ВымпелКома» активнее всего используют смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Honor в порядке убывания. В прошлом году самыми используемыми были девайсы Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, Realme.

Представитель «МегаФона» лишь сообщил, что iPhone также лидируют среди их базы. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) отказался от комментариев.

Почему пользователи не меняют старые смартфоны

Устойчивое лидерство iPhone 11 в МТС объясняют тем, что модель остается актуальной по мощности, камере и автономности, поэтому ее владельцы не спешат обновлять устройство. «Большинство сценариев повседневного использования, а именно мессенджеры, просмотр видео, мобильные сервисы и платежи — полностью закрываются функциональностью смартфона. На фоне роста цен и общего замедления частоты обновления техники пользователи предпочитают оставаться на проверенном устройстве», — рассуждает представитель МТС. По его словам, в 2025 году пользователи чаще выбирают смартфоны с диагональю около 6,5 дюйма и встроенной памятью от 128 ГБ.

«В свое время iPhone 11, и особенно 11 Pro, стал серьезным рывком вперед по функциональности. Потом Apple улучшала смартфоны настолько плавно, что многие пользователи до сих пор не видят изменений. 13-й iPhone последний предсанкционный, в нем еще работает VoWiFi (технология передачи голосовых вызовов через сеть Wi-Fi. — РБК), это для многих важно», — говорит главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов. По его словам, в пользу старых iPhone играет также наличие в достаточно свободном доступе запчастей для их ремонта. «Починить аппарат на Android, вышедший в один год с iPhone 11, практически невозможно, а для этого устройства есть все, от батареи до экрана с корпусом. Поэтому после относительно небольших вложений он просто продолжает работать», — рассуждает аналитик.

iPhone 11 — это пик развития компании Apple, категоричен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. После этой модели количество продаж всех последующих новинок было меньше, включая последние iPhone 14, 15 и 16. «Сегодня люди донашивают фактически свои айфоны», — считает эксперт. Он напомнил, что доля iPhone в продажах смартфонов снижается уже долгое время. Сейчас на Apple приходится меньше 4% от количества смартфонов, продаваемых в России, включая официальный и серый рынок. Для сравнения: в феврале 2022 года доля Apple в России в натуральном выражении составляла 17%. «Если посмотрим на продажи любого производителя, в догоняющем остатке те или иные популярные модели присутствуют больше у пользователей, потому что аппарат покупается сегодня на четыре-пять лет», — отметил Муртазин. Он прогнозирует, что через три—пять лет Apple не сможет доминировать среди базы, поскольку совокупные продажи всех новых моделей iPhone были значительно ниже количества тех, которые сейчас лидируют в базе мобильных операторов.

По словам представителя МТС, в 2025 году 10% владельцев iPhone 11 обновили его преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. За октябрь—ноябрь продажи последних в розничной сети оператора выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 4% пользователей, по его словам, временно переходили на другие модели, но затем вернулись к использованию iPhone 11.

Какие iPhone популярнее в мире

В мире на конец 2023 года (последние доступные данные) насчитывалось 1,38 млрд активных iPhone, из которых 9,4% были на руках у пользователей из США. В этой стране 57,24% от всех используемых смартфонов — это iPhone. Показатель сохраняется на уровне больше 50% последние десять лет. При этом доля операционной системы iOS, на которой работают iPhone, в мире составляет 25,71%. Лидером является Android с долей 73,9%.

По данным аналитической платформы TelemetryDeck, самой популярной моделью смартфонов Apple в мире на конец октября был iPhone 13.

За все время выпуска iPhone наиболее продаваемой моделью были модели iPhone 6 и 6 Plus, которых было реализовано 224 млн штук. За ними следовала модель iPhone 11 (159 млн штук), а также 7 и 7 Plus (150 млн), iPhone XR (135 млн) и iPhone 5s (130 млн).

Выручка Apple от продаж iPhone за девять месяцев 2025 года составила $209,6 млрд, что на 4% выше, чем за тот же период прошлого года. Общая выручка компании равнялась $416,2 млрд (+6%).