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Технологии и медиа ,  
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Дело против Ozon из-за недоставленной пачки чая закончилось мировой

Ozon заключил мировое соглашение с покупателем чая, которому не доставили заказ
Суд завершил рассмотрение дела покупателя Ozon, требовавшего поставить товар, несмотря на возврат оплаты. Маркетплейс заключил с истцом мировое соглашение, чтобы избежать подобных споров в будущем
Ozon OZON ₽2 944 -1,04% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ивановский областной суд в среду, 22 ноября утвердил мировое соглашение между Ozon (ее основным юрлицом — компанией «Интернет Решения»), и покупателем Максимом Копейкиным. Последний в феврале 2022 года оплатил на площадке покупку зеленого чая за 89 руб. Но на следующий день Ozon без объяснения причин вернул средства и отказался доставить заказ. Покупателя ситуация не устроила, и он обратился в Октябрьский районный суд города Иваново, требуя поставить ему товар, признать условия действовавшей на тот момент оферты Ozon незаконными и взыскать с площадки 10 тыс. руб. компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тыс. руб. моральной компенсации, 10 тыс. руб. — за односторонний разрыв договора купли-продажи, а также компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присужденной ему суммы.

Из заявлений Ozon в ходе судебного разбирательства следовало, что компания не продала чай, поскольку его не было в наличии. Но суд первой инстанции встал на сторону истца и признал недействительным пункт оферты Ozon, который позволял аннулировать заказ из-за отсутствия товара. Суд также постановил взыскать с маркетплейса компенсацию морального вреда в размере 500 руб., 250 руб. штрафа и 71 руб. за почтовые расходы, но отказал по другим требованиям. В апелляции и кассации согласились с этим решением. В итоге Копейкин обратился в Верховный суд, который посчитал, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств, то есть поставки чая покупателю, и постановил вернуть дело на новое рассмотрение со стадии апелляции. Последний утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение и дополнительно взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Что означает мировое соглашение

Юристы утверждают, что, хотя дело закончилось мировым соглашением, оно все равно может повлиять на формирование интернет-платформами условий продажи физлицам. Если они не начнут менять условия добровольно, кейс может открыть путь похожим претензиям со стороны пользователей маркетплейсов. «Прецедента не сложилось — спор завершился мировым соглашением. Вынесенное ранее решение было отменено Верховным судом, а на втором круге с высокой долей вероятности снова было бы вынесено решение в пользу истца, и это могло бы навредить ответчику еще сильнее», — указал председатель Московской коллегии адвокатов «Делоер» Роланд Зантарая. В то же время он напомнил, что прецедент не является источником права в российской судебной системе: «Поэтому нет гарантий, что суды в подобных спорах будут следовать аналогичной позиции. Но с учетом того, что спор дошел до Верховного суда и позиция истца устояла во всех инстанциях, определенно могло бы вызвать волну аналогичных исков в адрес Ozon».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В то же время Зантарая отметил, что ранее Ozon скорректировал правила, которые стали причиной разбирательств. «Сейчас положений, противоречащих закону «О защите прав потребителей», в условиях нет. С учетом этого вероятность волны исков аналогичного характера невелика», — объяснил он.

Преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Борис Едидин считает, что решение суда «имеет важное прецедентное значение». «Рынок маркетплейсов развивается очень быстро. Конфликтов между игроками рынка, потребителями, поставщиками продукции становится все больше. Во многом это обусловлено недостаточной регламентацией отношений в нормативных актов. С другой стороны, площадки пользуются положениями о свободе договора и в условиях пользования сервисами нередко включают положения, ущемляющие права потребителей», — рассуждает Едидин. По его мнению, результат спора покупателя с Ozon станет «безусловным звоночком для владельцев маркетплейсов» и благодаря судебной практике отношения между потребителями и предпринимателями должны приобрести более сбалансированный характер.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Но юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов считает, что дело не имело перспектив стать активно используемым прецедентом. По его словам, случаи, когда оферта противоречит закону «О защите прав потребителей» довольно частые. «При этом существует большое количество споров с потребителями из-за правил оферт, которые противоречат закону, в которых суды применяют положения закона», — указал эксперт. Он оговорился, что сам по себе вывод Верховного суда о том, что маркетплейс обязан поставить недоставленный товар, может отразиться на практике интернет-магазинов таким образом, что им придется доставлять их. Это, в свою очередь, может создать ряд сложностей как для потребителей, так и для платформ: «Нужно понимать, что маркетплейсы далеко не всегда своевременно и эффективно могут отслеживать наличие у них товаров и обновлять информацию об этом в приложениях и на сайте. Следовательно, обязанность поставлять оплаченный товар в любом случае ставит их не в совсем удобное положение». Неудобным это может оказаться и для покупателей, подчеркнул Чувствинов, если, например, непоставленный товар привезут на следующий день, когда потребитель уже купил его у другого продавца, либо если ему неудобно время доставки и т.п.

Представители Ozon, Wildberries, AliExpress, «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета» отказались комментировать этот спор.

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Александр Ситюков Александр Ситюков
маркетплейс Ozon суд потребители

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