В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Обсуждаемое регулирование маркетплейсов может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей. Такие опасения высказали сами площадки

Фото: Владислав Шатило / РБК

Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев таких онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что повлияет на стоимость конечной продукции. Об этом заявил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате в понедельник, 20 ноября, передает корреспондент РБК.

О рисках для отрасли, которые несет законопроект в текущей редакции, предупредили также участвовавшие в дискуссии представители Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress, производителей и поставщиков товаров.

Что предлагает законопроект

В конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», регулирующие работу маркетплейсов. Среди его ключевых положений:

юридически закрепляется понятие «маркетплейс»;

вводится ответственность за достоверность размещаемой на платформах информации и порядок применения маркетплейсами штрафов для контрагентов;

ограничивает возможность изменения договоров оферты одним разом в год;

запрещает продажу собственных торговых марок на маркетплейсах с ежегодным оборотом более 150 млрд руб., если аналогичные товары уже представлены на платформе (к ним относятся крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и AliExpress);

запрещает ограничивать доступ к личному кабинету продавца товара или владельца пункта выдачи заказов.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость регулирования объясняется «серией происходящих в 2022–2023 годах событий, связанных с действиями владельцев платформ в отношении их партнеров, сотрудников и потребителей». По версии авторов инициативы, маркетплейсы должны нести ответственность за достоверность размещенной на них информации о товарах, поскольку не только являются информационными посредниками, но и берут за это комиссию.

Какие опасения у игроков рынка

Главные опасения у отрасли вызывают запреты менять условия договоров чаще раза в год, продавать собственные товары маркетплейсов, а также усложнение процесса наложения штрафов и запрет блокировки личных кабинетов недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

«Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год», — заявил Алексей Минаев. В октябре, выступая на форуме Ecom Retail Week 2023, глава Wildberries Татьяна Бакальчук отмечала, что, несмотря на быстрый рост доли на рынке, маркетплейсы продолжают активно развиваться и меняться. Есть и внешние изменения, например условия маркировки товара. В связи с этим Бакальчук предлагала закрепить возможность изменения оферты хотя бы раз в квартал.

По словам Алексея Минаева, запрет продажи собственных товарных марок также может спровоцировать рост цен. «Экономика так работает: если кому-то запретить продавать какой-то товар в больших количествах — вырастут цены. Учитывая усилия правительства и Центрального банка, чтобы не допустить роста цен, это понять трудно», — отметил он. Минаев также указал, что сейчас обязанности по защите прав потребителей возложены на продавца товара, маркетплейсы не смогут их выполнять, как того требует законопроект. «Платформы будут вынуждены брать на себя обязанности принять товар на ремонт или заменить его на товар аналогичной модели, но маркетплейсы не владеют большинством продаваемых ими товаров, а около 50% товаров хранится на складах продавцов, выполнить обязательства по ремонту или возврату «физически невозможно», — говорит представитель Ozon.

Президент ассоциации транспортно-логистической и почтово-курьерских компаний Александр Митюков опасается, что принятие законопроекта в текущем виде может остановить открытие новых складов, развитие отрасли.

По словам замдиректора по взаимодействию с госорганами сервисов электронной коммерции «Яндекса» Татьяны Чибезовой, законопроект может ограничить запуск новых сервисов, которые позволяют продавцам улучшать свою деятельность и снижать затраты. «Например, мы запускаем много новых логистических решений, быструю доставку, склады и пр. — это все отражается в оферте. Мы не сможем это делать, если нас обяжут вносить изменения в оферту один раз в год», — отметила Чибезова. Она также опасается, что запрет штрафовать недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, а также блокировать их личные кабинеты приведет к тому, что на рынке появится много контрафакта, фальсификата и небезопасной продукции.

Один из авторов законопроекта, депутат Артем Кирьянов, в ответ предложил страховать ответственность. По его словам, это также может привести к росту стоимости конечного продукта, но незначительному — на условные 0,6%.

«Сейчас маркетплейсы являются фактором сдерживания инфляции, потому что сейлеры в условиях высокой конкуренции сами управляют ценой и достаточно агрессивно ее снижают — многие из них являются индивидуальными предпринимателями и платят меньший налог, чем крупные ретейлеры, использующие общую систему налогообложения, — рассуждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. — При этом алгоритмы маркетплейсов запрещают завышать цены (в том числе чтобы не обманывать покупателя скидками)». Поэтому для маркетплейсов, по его мнению, нецелесообразно вводить даже аналог закона о торговле.

В то же время он видит «здравый смысл» в том, чтобы дать гарантии предпринимателю, который открывает пункт выдачи заказов. Это оградит их от риска существенного снижения процента вознаграждения от маркетплейса. Но добиться того же эффекта можно и через более глубокую работу с сейлерами, владельцами пунктов выдачи, маркетплейсами, через общие нормы саморегулирования.

Выступавший в Общественной палате Владимир Гримайло, замгендиректора «ВамГрупп» (поставщик косметических товаров), заявил, что для поставщиков товаров важно ввести определенные сроки регулирования договорных отношений с маркетплейсами. Сейчас договоры оферты могут меняться через день, что в отдельных случаях может негативно влиять на малый бизнес. «Если на маркетплейсе проходят акции, поставщиков могут за один-два дня принудить участвовать в ней. Если контрагент самостоятельно не отследит в личном кабинете и не уберет товары из акции, это может привести к убыткам», — рассказал Гримайло.

Представитель Минпромторга в ответ на вопрос РБК сообщил, что правительство еще формирует свою позицию по законопроекту.

По оценке аналитического агентства Data Insight, объем рынка розничной онлайн-торговли в России в 2022 году составил 5,7 трлн руб., всего было сделано 2,8 млрд заказов. В 2023 году, по прогнозу компании, объем продаж вырастет на 30%, до 7,4 трлн руб., а количество заказов — на 64%, до 4,6 млрд. «Темпы роста в текущем году продолжат замедляться — но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового», — считают в Data Insight. Среди причин снижения темпов роста по сравнению с предыдущими годами в компании назвали санкции, затруднение финансовых операций и уход иностранных брендов.