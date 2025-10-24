 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Amazon объяснила, почему из-за нее отключились умные матрасы и Signal

Amazon объяснила, что сбой в работе AWS 19–20 октября произошел из-за ошибки в системе обновления DNS. Две программы одновременно изменили адреса серверов и случайно стерли правильные данные — и множество сервисов стало недоступно
Фото: Almaas Masood / Reuters
Фото: Almaas Masood / Reuters

Компания Amazon раскрыла подробности масштабного сбоя в работе облачной платформы Amazon Web Services (AWS), который произошел 19–20 октября и затронул миллионы пользователей по всему миру.

Неполадки в регионе Северная Вирджиния привели к сбоям в работе популярных сервисов, включая Signal, Snapchat, Roblox, Zoom, Duolingo.

Amazon Web Services — самая распространенная в мире облачная платформа, на нее полагаются миллионы клиентов, в том числе стартапы, крупнейшие корпорации и правительственные учреждения, отмечается на сайте AWS.

В официальном техническом отчете Amazon пояснила, что сбой был вызван дефектом в системе управления DNS облачной базы данных Amazon DynamoDB.

Ошибка случилась из-за того, что две автоматические системы Amazon, отвечающие за обновление адресов серверов (DNS), начали работать одновременно и «перепутали» свои действия.

Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Одна система сильно замедлилась и применяла устаревшие данные, в то время как вторая работала быстро и уже обновила все адреса. Когда первая наконец закончила свою работу, она — не зная, что данные изменились, — перезаписала новые настройки старыми. Затем вторая система автоматически удалила эти «старые» записи, что обнулило все адреса серверов и сделало сервис DynamoDB временно недоступным.

«Из-за удаления активного плана система осталась в несогласованном состоянии, что не позволяло <…> применять последующие обновления плана. Эта ситуация в конечном итоге потребовала ручного вмешательства оператора для исправления», — говорится в сообщении пресс-службы Amazon.

Компания заявила, что уже отключила сбойные процессы обновления DNS, внедрила дополнительные меры защиты и тестирования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Приносим извинения за ущерб, нанесенный этим событием нашим клиентам. Несмотря на то что мы имеем богатый опыт предоставления услуг с высочайшим уровнем доступности, мы понимаем, насколько критически важны наши услуги для наших клиентов, их приложений, конечных пользователей и их бизнеса», — добавили в компании.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Amazon сбой мессенджер Signal сервисы
Материалы по теме
Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя
Технологии и медиа
У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Amazon показала Lada Vesta в своей рекламе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли База знаний, 15:23
Почему карьера в IТ все больше зависит от умения разговаривать Образование, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46