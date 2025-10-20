 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя

Amazon Web Services сообщила о восстановлении работы части сервисов после сбоя
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Платформа Amazon Web Services (AWS) сообщила о восстановлении некоторых сервисов, чью работу затронул сбой. Комментарий компании опубликовал CNN.

«Мы продолжаем наблюдать восстановление в большинстве затронутых сервисов AWS. Мы можем подтвердить, что глобальные сервисы и функции, которые работают на US-East-1, также восстановлены», — заявили в компании.

В пресс-службе AWS сообщили, что платформа приняла первоначальные меры по устранению неполадок. При этом в компании отметили, что некоторые запросы все еще могут остаться без ответа. В таком случае в компании призвали повторить их.

AWS предупредила, что некоторые восстановленные сервисы могут работать с задержкой, так как у них накапливаются невыполненные запросы.

У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Фото:IMAGO / Richard B. Levine / Global Look Press

Сбой в работе AWS произошел 20 октября. Как сообщили в компании, они зафиксировали «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS» в регионе US-East-1 (Северная Вирджиния). Сбой затронул такие крупные сервисы, как Snapchat, Zoom, Signal, Roblox, Duolingo, Amazon и Prime Video.

Amazon Web Services — самая распространенная в мире облачная платформа. Как говорится на сайте AWS, ей пользуются миллионы клиентов, среди которых крупнейшие корпорации и правительственные учреждения. В 2020, 2021 и 2023 годах в регионе US-East-1 уже фиксировали сбои.

