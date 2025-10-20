 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой

К неполадкам в работе десятков сервисов привел сбой на облачной платформе Amazon Web Services, жалобы поступают из разных стран. В предыдущие годы из-за проблем с AWS сайты не работали несколько часов
Фото: IMAGO / Richard B. Levine / Global Look Press
Фото: IMAGO / Richard B. Levine / Global Look Press

Платформа Amazon Web Services (AWS) столкнулась с масштабным сбоем, который повлиял на работу ряда других сервисов, в том числе Snapchat, Roblox, Fortnite и Verizon, сообщает Bloomberg.

Amazon подтвердил «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS» в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния).

Согласно Downdetector, число жалоб начало резко расти после 10:00 мск, сообщения о неполадках поступают из разных стран.

В работе ChatGPT произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Проблема затронула также сервис видеосвязи Zoom и ИИ-стартап Perplexity. Из строя выведены голосовой ассистент Amazon Alexa, мессенджер Signal, Airtable, Canva, Duolingo, игровые серверы Fortnite, приложение McDonald’s и другие.

Би-би-си передает, что тысячи жалоб поступают от клиентов банка Lloyds и его «дочек» Halifax и Bank of Scotland. Пользователи сообщают, что не могут войти в приложения, некоторым было отказано в платежах по картам.

Amazon Web Services — самая распространенная в мире облачная платформа, на нее полагаются миллионы клиентов, в том числе стартапы, крупнейшие корпорации и правительственные учреждения, отмечается на сайте AWS. Сбои в регионе US-East-1 фиксировали в 2023, 2021 и 2020 годах, из-за чего многие сайты и платформы были недоступны в течение нескольких часов, напоминает The Verge.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Amazon глобальный сбой Zoom Duolingo Snapchat
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Технологии и медиа
СДЭК объяснил сбой в приложении техническими работами
Технологии и медиа
В работе Telegram произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Италии фанаты забросали камнями автобус соперников, убив водителя Спорт, 13:06
ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств Политика, 13:01
Акции владельца Gucci выросли после сделки с L'Oreal на €4 млрд Инвестиции, 12:56
Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете Общество, 12:54
Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками Политика, 12:54
Названы сроки появления китайского кроссовера Rox Adamas в России Авто, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки Политика, 12:49
Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта Политика, 12:45
Ставки по рыночной ипотеке немного выросли за неделю Недвижимость, 12:44
Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа Политика, 12:44
Задержанный после визита в Россию британец заявил, что боится ехать домой Политика, 12:41
Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР Политика, 12:40
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 12:39