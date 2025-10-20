У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой

К неполадкам в работе десятков сервисов привел сбой на облачной платформе Amazon Web Services, жалобы поступают из разных стран. В предыдущие годы из-за проблем с AWS сайты не работали несколько часов

Фото: IMAGO / Richard B. Levine / Global Look Press

Платформа Amazon Web Services (AWS) столкнулась с масштабным сбоем, который повлиял на работу ряда других сервисов, в том числе Snapchat, Roblox, Fortnite и Verizon, сообщает Bloomberg.

Amazon подтвердил «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS» в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния).

Согласно Downdetector, число жалоб начало резко расти после 10:00 мск, сообщения о неполадках поступают из разных стран.

Проблема затронула также сервис видеосвязи Zoom и ИИ-стартап Perplexity. Из строя выведены голосовой ассистент Amazon Alexa, мессенджер Signal, Airtable, Canva, Duolingo, игровые серверы Fortnite, приложение McDonald’s и другие.

Би-би-си передает, что тысячи жалоб поступают от клиентов банка Lloyds и его «дочек» Halifax и Bank of Scotland. Пользователи сообщают, что не могут войти в приложения, некоторым было отказано в платежах по картам.

Amazon Web Services — самая распространенная в мире облачная платформа, на нее полагаются миллионы клиентов, в том числе стартапы, крупнейшие корпорации и правительственные учреждения, отмечается на сайте AWS. Сбои в регионе US-East-1 фиксировали в 2023, 2021 и 2020 годах, из-за чего многие сайты и платформы были недоступны в течение нескольких часов, напоминает The Verge.