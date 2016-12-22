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Российский L'Officiel сменил владельца
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Российский L'Officiel сменил владельца
Технологии и медиа, 20:30
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Российский L'Officiel сменил владельца
Медиагруппа ACMG Александра Федотова вслед за российской версией Forbes лишилась еще одного издания. Журнал L'Officiel, главным редактором которого является Ксения Собчак, вернулся к прежнему владельцу Владимиру Помукчинскому
Владимир Помукчинский (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Во вторник, 23 октября, в ЕГРЮЛ были зафиксированы изменения в структуре собственности ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» — компании — учредителя российской версии журнала L`Officiel. С 2015 года главным редактором издания является Ксения Собчак.

Владимир Помукчинский, владевший 10% общества, увеличил свою долю до 90%. Оставшиеся 10% по-прежнему числятся за французской Les Editions Jalou, владельцем бренда L`Officiel. 80% в компании лишилась Ольга Бурма. Тем самым исполнено решение Арбитражного суда Москвы, который в июне этого года признал недействительной сделку 2014 года по продаже Помукчинским 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси». В октябре решение суда подтвердила апелляционная инстанция, и оно вступило в силу.

В 2014 году, как следует из судебных материалов, Помукчинский продал Бурме 80% компании — учредителя и издателя L`Officiel за 40 тыс. руб. Помукчинский, однако, утверждал, что реальным покупателем был основатель медиагруппы ACMG Александр Федотов, который обещал Помукчинскому за 80% заплатить €1,5 млн, но не исполнил обязательств. О том, что именно Федотов стал основным собственником российской версии L`Officiel, газета «Коммерсантъ» сообщала в 2014 году со ссылкой на заявление самого Федотова.

С 2015 года Помукчинский судился с номинальным и фактическим владельцем издания, но лишь в 2018 году по одному из исков суд признал правоту Помукчинского.

РБК направил запросы Владимиру Помукчинскому, Александру Федотову и Ксении Собчак.

По своей популярности российская версия L`Officiel, главным редактором которого с весны 2015 года является Ксения Собчак, заметно уступает конкурирующим глянцевым изданиям о моде. У исследовательской компании Mediascope последние доступные данные о средней аудитории одного номера L`Officiel датированы сентябрем 2017 — февралем 2018 года. Тогда этот показатель равнялся 89,4 тыс. россиян старше 12 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Для сравнения: у InStyle это были 132 тыс., у Harper's Bazaar — 222 тыс., у Elle — 572 тыс., у Vogue — 633 тыс. человек.

В базе СПАРК приводятся финансовые результаты ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» за 2016 год. При выручке по РСБУ 34,8 млн руб. прибыль компании от основной деятельности составила 1,7 млн руб., чистый убыток — 11,9 млн руб.

На сайте ACMG указано, что медиагруппа сейчас издает более десяти журналов. Но L`Officiel был последним известным изданием, который регулярно выпускает Федотов. В августе ACMG продала свой флагманский проект — российскую версию журнала Forbes. Его новым владельцем после конфликта редакции с Федотовым стал президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев. Редакции журналов, которые ACMG издавала по лицензии немецкой Gruner & Jahr, — «Gala Биография», Geo, «Geoленок», были распущены. Была закрыта бумажная версия ежемесячника SNC, а журнал Numero был переведен в «альбомный формат», предусматривающий только два выпуска в год.

Автор: Мария Истомина.
Теги: Александр Федотов , Ксения Собчак , L'Officiel
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