Интерес россиян к шоу и кино принес рекордные выплаты зарубежным артистам

Выплаты артистам, в том числе иностранным, за коммерческое использование их музыки по итогам 2023 года достигли рекордных 418 млн руб. Эксперты связывают это как с выводом сферы культуры из тени, так и с ростом спроса на мюзиклы

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), отвечающая за выплаты исполнителям и изготовителям фонограмм за публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, отчиталась о рекордных как минимум с 2017 года (более ранних данных не публиковалось) сборах и выплатах по итогам 2023 года.

Так, общая сумма вознаграждения исполнителям, собранного ВОИС за 2023 год, составила 633,8 млн руб. против 565,7 млн руб. в 2022-м (+12% год к году). Предыдущий рекорд пришелся на 2018 год, тогда ВОИС собрала за публичное воспроизведение музыки больше 609 млн руб.

Общие выплаты ВОИС исполнителям выросли с рекордных 412,3 млн руб. в 2022-м до 417,6 млн руб. в 2023 году.

Чем занимается ВОИС ВОИС — одна из аккредитованных Минкультуры организаций по коллективному управлению правами. Она отвечает за сбор, распределение и выплаты за публичное исполнение или передачу в эфир музыки в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм. В совет ВОИС входят, например, композитор Владимир Пресняков, народный артист СССР Эдуард Грач, ректор Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского Александр Соколов и гендиректор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский. В России также действуют Российское авторское общество (РАО), которое управляет правами авторов произведений, и Российский союз правообладателей (РСП), одна из задач которого — взимание так называемого налога на болванки — сбора в размере 1% за производство и импорт в Россию оборудования, которое воспроизводит музыкальные произведения, а также записывает аудиовизуальный контент.

Рекордными стали и выплаты иностранным исполнителям, следует из отчета ВОИС. По итогам 2023 года они выросли в 2,3 раза — с 16,2 млн руб. в 2022-м до 37,8 млн руб. в 2023 году. В документах отражены, в частности, выплаты через такие иностранные организации по коллективному управлению правами, как Sena (Голландия), PPL (Великобритания), LAIPA (Латвия), ADAMI (Франция), IPOA (Грузия) и GVL (Германия).

3,3 млн руб. из заявленных 37,8 млн руб. были выплачены на специальный счет типа О в соответствии с указом президента от 27 мая 2022 года № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Этот указ регламентирует выплаты за использование интеллектуальной собственности иностранцам из недружественных государств, а также иноагентам. ВОИС отчитывается по этому пункту впервые.

С чем связаны рекордные выплаты музыкантам

Рост выплат от ВОИС исполнителям организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич связывает с появлением в России большого количества так называемого спродюсированного вторичного контента. К нему относятся, например, мюзиклы, оркестровые шоу, а также фильмы и сериалы. Эти форматы развлечений, по мнению Бабича, в последнее время коммерчески успешны, соответственно, выплаты от них растут. Тем же объясняется и рост отдельно взятых выплат иностранцам, продолжает Бабич: «Право на интеллектуальную собственность не отменяли, и использование материала иностранного авторства носит системный характер».

Насколько популярны мюзиклы Рост спроса на мюзиклы и шоу в России подтверждается и данными билетных агрегаторов. Ранее представитель билетных сервисов МТС Live и Ticketscloud рассказывал, что мюзиклы входят в тройку развлечений по темпам роста продаж билетов в натуральном выражении: по итогам прошедшего лета спрос на них вырос на 16% год к году. Восстанавливаются и сборы кинотеатров: за первые шесть месяцев 2024 года, по данным ЕАИС, они заработали на кинопрокате 26,1 млрд руб., что на 9% больше, чем за первую половину 2023-го. Впрочем, посещаемость кинотеатров при этом падает, а количество проданных на сеансы билетов за тот же период снизилось на 3,6% в годовом выражении — до 73,1 млн.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, в свою очередь, связывает рост отраженных в отчетности ВОИС сборов и выплат с «эффективностью работы организаций по коллективному управлению правами по выводу сферы культуры из тени». Кроме того, по мнению эксперта, сказывается и переориентация внимания публики на отечественные, в том числе новые, произведения. «В целом обороты сферы культуры — как предпринимательского, так и дотационного секторов — значительно выросли за счет повышения внимания к исполнительским искусствам властей, а также Президентского фонда культурных инициатив, Института развития интернета и других специальных фондов, распределяющих значительные суммы, — отмечает Сафронов. — Поддерживаемые ими проекты аккуратно платят отчисления».

Гендиректор ВОИС Алексей Карелов рассказал, что к концу 2022 года были разработаны новые алгоритмы сбора вознаграждения в части охвата объектов потребительского рынка. Они начали применяться с первых месяцев 2023 года. В частности, были внедрены новые механизмы обмена и обработки информации, пересмотрены методы работы с пользователями «с уклоном на переговорные, бесконфликтные процессы». Также оптимизировалась работа с должниками и операторами музыкального вещания. «В результате принятых мер сумма сборов за 2023 год составила 1,3 млрд руб. (эта цифра включает выплаты не только исполнителям, но и изготовителям фонограмм. — РБК), что было не только на 12% выше суммы сборов предыдущего, 2022 года, но и на 10% больше суммы сборов докризисного 2019 года», — резюмировал Карелов.

Кто еще отчитался о выплатах

Ранее о сборах и отчислениях по итогам 2023 года отчиталась еще одна организация по коллективному управлению правами — РАО. В отличие от ВОИС она занимается выплатами не исполнителям, а авторам и правообладателям. За отчетный период РАО собрало 3,7 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 3,2 млрд руб. Сборы за публичное воспроизведение непосредственно самих музыкальных произведений увеличились на 17% (до 2,8 млрд руб.), за воспроизведение музыки в составе аудиовизуального контента — на 16% (до 848 млн руб.).

Еще большими темпами росли и выплаты РАО: их совокупная сумма за 2023 год увеличилась на 27% по сравнению с 2022-м — до 2,5 млрд руб. Правообладателям из недружественных стран, а также иноагентам было выплачено 19,6 млн руб. Как и в случае с ВОИС, эти средства поступали на специальные счета типа О.

РСП, в свою очередь, сообщил о 6,1 млрд руб. сборов и 4,7 млрд руб. выплат по итогам 2023 года. Иностранцам эта организация выплатила 62,4 млн руб., из них 16,5 млн руб. поступили на спецсчета типа О. Годом ранее у РСП был больший размер сборов — 6,7 млрд руб., общая сумма выплат была сопоставима — 4,7 млрд руб., из которых иностранцам — 24,5 млн руб.