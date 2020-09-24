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Технологии и медиа ,  
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TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей

Сервис удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, около половины пришлось на Россию. В российском представительстве TikTok уточнили, что удаленные видео не имеют отношения к ЛГБТ
Фото:Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Видеосервис TikTok с 1 января по 30 июня удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, и около половины из них пришлось на Россию. Об этом в интервью CNBC сообщил директор соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам.

«Российский закон ужасен... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил он.

Бертрам не уточнил, по каким причинам были удалены ролики. CNBC отмечает при этом, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщества».

В российском представительстве TikTok заявили каналу 360, что сервис действительно удалил более 250 видеороликов в России по запросу властей, но они не имеют отношения к ЛГБТ.

Соцсеть TikTok согласилась сотрудничать с российскими властями
Общество

Как следует из отчета TikTok о прозрачности деятельности, за первое полугодие сервис удалил более 104 млн видеороликов во всем мире за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения. К ним, в том числе, относится запугивание других пользователей соцсети, пропаганда откровенных материалов сексуального характера, насилия или дискриминации по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности и сексуальной ориентации.

В прошлом году Роскомнадзор заявил о планах проверить TikTok на соблюдение российского законодательства. Речь шла о признаках детской порнографии и другой запрещенной информации. Соцсеть согласилась сотрудничать с российскими властями, назвав своим главным приоритетом обеспечение безопасной и позитивной среды.

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В 2013 году в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространение среди детей информации, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок, данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений; а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Европейский суд по правам человека назвал закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека. В июле президент Владимир Путин заявил, что в России не было и не будет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Автор
Наталия Анисимова
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