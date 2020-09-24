TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей

Сервис удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, около половины пришлось на Россию. В российском представительстве TikTok уточнили, что удаленные видео не имеют отношения к ЛГБТ

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Видеосервис TikTok с 1 января по 30 июня удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, и около половины из них пришлось на Россию. Об этом в интервью CNBC сообщил директор соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам.

«Российский закон ужасен... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил он.

Бертрам не уточнил, по каким причинам были удалены ролики. CNBC отмечает при этом, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщества».

В российском представительстве TikTok заявили каналу 360, что сервис действительно удалил более 250 видеороликов в России по запросу властей, но они не имеют отношения к ЛГБТ.