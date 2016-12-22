Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино

По словам главы ведомства, за последние три года, с момента принятия новой редакции антипиратского закона, было заблокировано 6 тыс. пиратских сайтов. Еще 11 тыс. удалили незаконно размещенные фильмы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Все крупнейшие площадки, которые распространяли в Рунете пиратский киноконтент, заблокированы. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает «РИА Новости».

По словам Жарова, еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», в которой фильмы появлялись почти сразу же после премьеры. «Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тыс. ресурсов таких заблокировано, 11 тыс. [сайтов] удалили такую информацию», — уточнил он.

Жаров отметил, что ведомство намерено и дальше продолжать работу с владельцами прав на фильмы. «В общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», — заключил глава Роскомнадзора.

Он напомнил про закон о защите прав на интеллектуальную собственность, который работает в стране уже три года. За это время больше всего жалоб, рассказал Жаров, поступило от правообладателей кинофильмов. Всего за три года было подано более 6 тыс. исков от российских компаний и еще небольшой процент — от западных. По словам чиновника, в итоге легальные онлайн-кинотеатры в 2017 году получили на 60% больше доходов, а также привлекли больше зрителей.

«В общей сложности информация касалась больше 17 тыс. сайтов-пиратов», — отметил Жаров.

В 2013 году в России вступил в силу антипиратский закон, который создал в стране возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино и телевизионные фильмы, за нарушение авторских прав. В 2015 году документ был изменен и начала действовать его новая редакция. Она распространилась на музыку, книги и софт и позволила Роскомнадзору навсегда блокировать доступ к пиратским порталам.​

В октябре прошлого года правообладателям дали возможность блокировать через суд не только сайты, которые размещают пиратский контент, но и их «зеркала». Признавать тот или иной интернет-портал зеркалом может Минкомсвязь.

Согласно подсчетам РБК за последние пять лет (с августа 2013 по август 2018 год), наиболее активно отстаивал свои интеллектуальные и авторские права телеканал ТНТ, который входит в холдинг «Газпром-Медиа». Он подал в Мосгорсуд 447 заявлений заявлений о принятии обеспечительных мер и 489 исков.