ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,58 65,54 EUR Нал. 78,29 77,17 USD Бирж. 65,84 -0,57 EUR Бирж. 77,76 -0,31 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6609,90 -123,30 IMOEX 2419,75 -0,29% RTSI 1157,93 +0,73% Brent 80,58 +2,66% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино
Лента новостей
Reuters узнал о согласовании ЕС нового механизма санкций за химатаки 16:24, Политика Образ Салтычихи: почему Орлова проиграла выборы техническому кандидату 16:18, Политика Основатель Tron призвал избегать работы с платформой Виталика Бутерина 16:05, Крипто На лыжах по пустыне: что скрывает самый таинственный регион Китая 16:03, РБК и Шелковый путь 10 простых способов разогнать метаболизм 15:46, Pink Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино 15:42, Технологии и медиа Медведев ограничил госзакупки иностранного спортивного оружия 15:39, Общество Работа, отношения, тело: как перестать испытывать боль 15:31, Спецпроект РБК PINK Генпрокуратура выявила нарушения в Минкультуры и Институте археологии 15:30, Общество Как работает лаборатория по созданию персонализированных помад 15:22, Стиль Skoda рассказала обо всех новинках Парижского автосалона 15:21, Авто Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска 15:20, Политика ЦБ оценил прибыль страховщиков от ОСАГО в 50 млрд руб. за десять лет 15:18, Финансы «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 15:15, РБК и Schneider Electric Сборная России узнала соперников на третьем этапе ЧМ по волейболу 15:01, Спорт Монтсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне 14:55, Общество Проект Crowd Machine взломали: стоимость токена упала на 85% 14:49, Крипто Российские металлурги оценили потери отрасли в 500 млрд руб. за пять лет 14:48, Экономика КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах 14:43, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:40, РБК и Сбербанк СМИ узнали о продаже модного дома Versace 14:39, Бизнес Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК 14:32, Общество Адвокат Верзилова обратился в СКР с просьбой расследовать его отравление 14:29, Политика На Кубани задержали собиравшего данные о военных объектах сотрудника СБУ 14:15, Общество Оргкомитет лишил титула «Мисс Украина 2018» 14:12, Общество Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 14:02, РБК и Элитная недвижимость На конференции #EdCrunch2018 представят лучшие HR-практики 13:58, Пресс-релизы Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы 13:48, Политика
Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино
Технологии и медиа, 15:42
0
Роскомнадзор заявил о блокировке всех крупнейших сайтов с пиратским кино
По словам главы ведомства, за последние три года, с момента принятия новой редакции антипиратского закона, было заблокировано 6 тыс. пиратских сайтов. Еще 11 тыс. удалили незаконно размещенные фильмы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Все крупнейшие площадки, которые распространяли в Рунете пиратский киноконтент, заблокированы. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает «РИА Новости».

По словам Жарова, еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», в которой фильмы появлялись почти сразу же после премьеры. «Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тыс. ресурсов таких заблокировано, 11 тыс. [сайтов] удалили такую информацию», — уточнил он.

Жаров отметил, что ведомство намерено и дальше продолжать работу с владельцами прав на фильмы. «В общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», — заключил глава Роскомнадзора.

Он напомнил про закон о защите прав на интеллектуальную собственность, который работает в стране уже три года. За это время больше всего жалоб, рассказал Жаров, поступило от правообладателей кинофильмов. Всего за три года было подано более 6 тыс. исков от российских компаний и еще небольшой процент — от западных. По словам чиновника, в итоге легальные онлайн-кинотеатры в 2017 году получили на 60% больше доходов, а также привлекли больше зрителей.

«В общей сложности информация касалась больше 17 тыс. сайтов-пиратов», — отметил Жаров.

Чего добились правообладатели за пять лет антипиратского закона
Технологии и медиа

В 2013 году в России вступил в силу антипиратский закон, который создал в стране возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино и телевизионные фильмы, за нарушение авторских прав. В 2015 году документ был изменен и начала действовать его новая редакция. Она распространилась на музыку, книги и софт и позволила Роскомнадзору навсегда блокировать доступ к пиратским порталам.​

В октябре прошлого года правообладателям дали возможность блокировать через суд не только сайты, которые размещают пиратский контент, но и их «зеркала». Признавать тот или иной интернет-портал зеркалом может Минкомсвязь.

Согласно подсчетам РБК за последние пять лет (с августа 2013 по август 2018 год), наиболее активно отстаивал свои интеллектуальные и авторские права телеканал ТНТ, который входит в холдинг «Газпром-Медиа». Он подал в Мосгорсуд 447 заявлений заявлений о принятии обеспечительных мер и 489 исков.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Роскомнадзор , Александр Жаров , пиратские сайты , пиратский контент , блокировка сайтов ...
Главное
Reuters узнал о согласовании ЕС нового механизма санкций за химатаки Политика
Материалы по теме
Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр Технологии и медиа
Что помогло пиратам выложить в Сеть почти все российские премьеры Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter