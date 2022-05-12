Церемонию ТЭФИ перенесут до завершения спецоперации на Украине

В последний раз премия ТЭФИ проходила в 2019 году. После ее неоднократно переносили из-за пандемии COVID-19. Как уточнил Михаил Швыдкой, в этом году церемонию отложат как минимум до завершения «острой части» военной операции

Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесут до окончания военной операции на Украине, поскольку на данный момент ее проведение неуместно. Об этом «Интерфаксу» сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — сказал он.

По его словам, церемонию отложат как минимум до завершения «острой части» военной операции или же до ее полного окончания. Михаил Швыдкой добавил, что надеется, что церемония пройдет «в обозримом будущем».

Телевизионную премию ТЭФИ учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором конкурса стал Комитет индустриальных телевизионных премий. Соискателями награды являются производители телевизионных программ: теле- и кинокомпании, студии, продюсерские объединения и центры. Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

В последний раз премия ТЭФИ проходила в 2019 году. В октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса ее перенесли на май 2021 года, после чего ее снова перенесли на неопределенное время.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин ее целями называл необходимость «демилитаризации» и «денацификации» соседнего государства, а также защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств и геноцида» со стороны киевских властей.



Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила мобилизацию и ввела военное положение (в конце апреля его продлили до 25 мая).

Представители российской власти и президент страны неоднократно говорили, что спецоперация на Украине идет «по плану». Конкретных сроков ее завершения никто не называл.